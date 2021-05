Tolles Ausflugsziel in Nordwestmecklenburg: Die Schlucht von Tatow

Tatow

Die Corona-Pandemie hat auch etwas Gutes: Da man nicht in die Ferne reisen kann, lernt man bei Wanderungen und Radtouren die heimische Landschaft besser kennen. Unter anderem bin ich schon auf dem Boiensdorfer Werder, am Stausee Alt Farpen und der Halbinsel am Neuklostersee gewesen.

Nach meinen letzten Ausflug zum Wallberg in Neuburg hat sich ein begeisterter Leser gemeldet und mir den Tipp für eine Tour ganz in der Nähe gegeben: „Fahren Sie mal nach Tatow. Dort gibt es eine wunderschöne Schlucht“, hat er mich neugierig gemacht. Eine Schlucht auf dem platten Mecklenburger Land – die schaue ich mir auf jeden Fall an!

Kaum Infos zum Ort

Im Internet ist nicht viel über Tatow zu finden. Es ist ein kleiner Ortsteil der Gemeinde Neuburg und schnell von der Bundesstraße 105, die Wismar und Rostock verbindet, zu erreichen. Schon auf dem Weg dorthin ist auf der rechten Seite eine kleine Anhöhe am Ende einer riesigen Ackerfläche zu sehen. Sie ist mit Bäumen bewachsen. Vielleicht befindet sich auf der anderen Seite die Schlucht, denke ich und fahre weiter.

Zur Galerie Bilder von Tatow

Schon kurze Zeit später erscheint das Ortseingangsschild von Tatow. Das muss ich aber gar nicht passieren – denn die Schlucht ist bereits erreicht: Sie befindet sich auf beiden Seiten der Zufahrtstraße. Ich parke das Auto problemlos auf dem breiten Seitenstreifen und werde nach dem Aussteigen mit lautem Hundegebell empfangen. Ein Vierbeiner von einem nahe gelegenen Grundstück warnt: Einbrecher haben hier keine Chance! Aber das bin ich doch gar nicht, sondern nur eine Wandersfrau. Und als solche muss ich mich entscheiden: Auf welcher Seite will ich hinunter in die Schlucht steigen? Trampelpfade gibt es auf beiden Seiten – der eine ist allerdings steiler. Den nehme ich! Wenn ich schon eine Schlucht erkunde, dann auf die harte Tour.

Rutschiger Trampelpfad

Der Weg ist ein wenig rutschig. Deshalb taste ich mich mit den Füßen langsam voran. Vögel zwitschern, Wasser plätschert und an den Hängen liegt ein grün-weißer Teppich aus. Buschwindröschen haben sich überall verteilt – genau wie abgebrochene Stämme. Kreuz und quer liegen sie verteilt, einige sehen aus wie riesige Schwebebalken, die über den Bach führen. So mutig, sie zu erklimmen, bin ich dann aber doch nicht. Das Wasser ist einfach zu flach, um einen möglichen Absturz zu mildern.

Die steilen Hänge links und rechts sind beeindruckend. Doch nur nach oben schauen sollte man nicht. Pflanzenranken, Äste und Wurzeln liegen auf dem Trampelpfad, der sich durch die Schlucht schlängelt. Wenn man sie erkunden will, sollte man gut zu Fuß sein.

Toller Abenteuerspielplatz

Die Buschwindröschen machen sich langsam rar und geben braunen Boden frei. Ich balanciere auf einem abgebrochenen Stamm, gehe unter den nächsten hindurch und denke: Das ist ein toller Abenteuerspielplatz für junge Leute!

Nach einer kurzen Verschnaufpause nehme ich Schwung und steige den Hang wieder hinauf – ohne Trampelpfad. Das ist anstrengender als gedacht, lohnt sich aber. Denn oben angekommen gibt es einen wunderschönen Ausblick über die Felder bis zur Bundesstraße. Zwei Rehe hoppeln vorbei und wieder gehe ich auf einem grün-weißen Röschenteppich. Durch den können auch die Naturliebhaber gehen, die sich die Schlucht nur von oben anschauen möchten.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Schlucht von Tatow

Das war eine schöne Tour! Doch wie sieht es überhaupt in Tatow aus? Ich fahre die Straße weiter und sehe wenige Häuser. Geradeaus geht es wieder zu einem Wald, der sich auf einer Anhöhe befindet. Einige Findlinge liegen davor und ein gut ausgebauter Weg kann zum Spazierengehen genutzt werden. Er könnte eine Alternative für Wanderer sein, die die steilen Hänge an der Schlucht nicht schaffen. Links sind ein kleiner Teich und der Hochsitz eines Jägers zu sehen. Anscheinend laufen die Rehe auch hier entlang. Ich genieße den Rundumblick und bin begeistert von der Schlucht von Tatow.

Von Kerstin Schröder