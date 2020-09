Toni Brüggert sitzt jetzt in der Wismarer Bürgerschaft

Wismar

Zwei Brüder sitzen jetzt in der Wismarer Bürgerschaft: Nach Tom Brüggert ist nun auch Toni Brüggert als ehrenamtlicher Stadtvertreter in der Kommunalpolitik tätig. Der Leiter der DRK-Kita „Am Holzhafen“ engagiert sich damit wie sein Bruder in der CDU. Er hat das Mandat von Siegfried Ballentin übernommen, der aus Zeitgründen seinen Sitz in der Bürgerschaft abgegeben hat, aber weiterhin als sachkundiger Einwohner an Ausschusssitzungen teilnehmen wird.

Hobby-Fotograf

An seiner ersten Bürgerschaftssitzung hat Toni Brüggert Ende August teilgenommen. In der ist der 30-Jährige auch das erste Mal ans Mikrofon gegangen. Nach dem Abitur hat sich der Wismarer zwischen dem Sportjournalismus-Studium und der Ausbildung zum Erzieher entscheiden müssen. Er hat den pädagogischen Werdegang vorgezogen. Die Entscheidung hat er nie bereut, betont er. Auch zu Hause hat er ein kleines Kind: Sohn Emil Tamino. In seiner Freizeit fotografiert er gerne – und hat schon Preise gewonnen beim Wettbewerb „Junges Welterbe“.

Von OZ