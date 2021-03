Top-Ausflugsziel in Nordwestmecklenburg: der Stausee bei Alt Farpen

Alt Farpen

Der Farpener Stausee ist nicht weit weg, nur zehn Kilometer von Wismar entfernt. Trotzdem bin ich noch nie dort gewesen. „Was soll man auch an einem Stausee?“, habe ich mir immer gedacht. Doch es lohnt sich – es ist megaschön dort und einsam.

Die Wandertour – der Parkplatz ist eine Rasenfläche. Quelle: Grafik: Arno Zill

Die Anfahrt ist allerdings ein Abenteuer. Von Alt Farpen führt zwar eine gut ausgebaute Kreisstraße in Richtung Robertsdorf. Doch man muss schon genau hinschauen, um die Abzweigung in den Wald hinein zu erkennen. Ein schmales blaues Schild zeigt an: Stausee Farpen 0,5. Mehr Informationen gibt es nicht.

Parken auf Rasenfläche

Über einen gut befahrbaren Waldweg geht es langsam mit dem Auto weiter. Es dauert nicht lange, bis es in der Ferne funkelt. Die Sonne lässt den Stausee glitzern und sorgt so für erste Glücksmomente.

Auf einer kleinen dafür angelegten Rasenfläche kann man das Auto abstellen und es beginnt ein Spaziergang, den man so schnell nicht vergisst. Vielleicht 50 Meter sind es bis zum mit Schilf bewachsenen Ufer. Eine Stelle bietet einen ersten freien Blick aufs Wasser. Das ist spiegelglatt und hellblau. Einige Vögel erheben sich schnatternd in die Luft.

Bäume am und im Wasser

„Das fängt schon mal toll an“, sage ich zu mir. Auf der linken Seite entdecke ich einen Trampelpfad, der in den Wald hineinführt. Ich schlängel mich durch die Bäume – auch weil der Weg ein wenig matschig wird. Doch mehr als 30 Meter sind es nicht, bis der Boden wieder trocken ist. Ein Specht hämmert unermüdlich an einem Baumstamm. Am Ufer sind große, dicke Bäume zu sehen. Einige hängen kopfüber im Wasser, andere bereits abgestorbene ragen aus dem See heraus.

Laut Internet sind hier auch gerne Angler auf der Jagd nach Fischen, die am häufigsten gefangenen sollen Hecht, Flussbarsch und Karpfen sein. Ich sehe keinen Petrijünger und überhaupt niemanden weit und breit, sondern nur einen Steg, der etwas in die Jahre gekommen ist. „Ob der auch hält?“, frage ich mich und wage mich vorsichtig hinauf. Ja, er hält und schon kurze Zeit später stehe ich an einem atemberaubenden Aussichtspunkt mit Blick aufs Wasser.

Stausee führt in drei Richtungen

Zwei Schwäne schwimmen vorbei. Nach einem Moment des Innehaltens spreche ich es leise aus: „Wow – das ist toll! Hier kann man im Sommer bestimmt schön picknicken!“ Natürlich würde ich keinen Müll zurücklassen. Das scheinen auch die meisten Ausflügler nicht zu tun. Es ist überall Natur pur.

Der Stausee gliedert sich in drei Richtungen und ist etwa 47 Hektar groß. Neben den Trampelpfaden am Ufer gibt es auch einige breitere, die durch die Wälder. Zum Staudamm selbst, der sich am Nordwestende des Sees etwa 500 Meter von Alt Farpen entfernt befindet, kommt man nicht. Er ist eingezäunt. Doch viel spannender ist es ja auch im Hinterland.

Wasser für die Ackerflächen

Einige wenige Plätze, die aussehen wie Badestellen, verteilen sich am Ufer – doch Schwimmen oder Planschen ist hier nicht erlaubt. Schilder, die das offiziell verbieten, sind aber nicht zu sehen – dafür ein Stausee, der eine wahre Natur-Oase ist. Er soll der kleinste Stausee Deutschlands sein. Die Talsperre ist zwischen 1976 und 1978 zur landwirtschaftlichen Bewässerung errichtet worden – auch heute profitieren die Landwirte der Region von dem Wasser.

Angestaut wird der Farpener Bach. In den digitalen Karten des Geodatenportals MV tragen die Zuflüsse im Süden und Nordosten keine Namen und der Abfluss im Nordwesten ist als Plastbach bezeichnet, der in seinem Lauf in den Faulen Bach übergeht und in den Breitling der Wismarbucht mündet. Viel mehr ist im Internet nicht zu erfahren. Nur noch, dass der Stausee dem Land gehört und auf jeden Fall in die Top zehn der schönsten Ausflugstipps in Nordwestmecklenburg. Ich werde auf jeden Fall noch einmal wiederkommen – im Frühling oder Sommer, wenn der Wald grün ist. Dann ist es hier bestimmt noch toller als jetzt schon!

Von Kerstin Schröder