Touchscreens und Ladestationen: Bushaltestellen in NWM werden aufgepeppt

Bushaltestellen gibt es in der Gemeinde Hohenkirchen vor den Toren Wismars einige. Künftig werden sie aufgepeppt – digitalisiert. In den kommenden zwei Jahren sollen sie in moderne Info-Punkte umgewandelt werden, kündigt Bürgermeister Jan van Leeuwen ( CDU) an.

Möglich macht das ein Projekt namens „Smart tau hus“, das mit dem Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE) umgesetzt wird und für das es Fördermittel in Höhe von 100 000 Euro für die Modellregion gibt.

Große Touchscreens im Inneren

Van Leeuwens Idee ist es, dass die Häuschen im Inneren Touchscreens bekommen. Die sollen so groß sein wie die Flachbildfernseher zuhause. An denen können zwar keine Filme geschaut, aber dafür wichtige Informationen über die Gemeinde oder zu Sehenswürdigkeiten in der Region abgerufen werden. Mit wenigen Fingerberührungen erfahren die Einwohner, wann und wo die nächste Seniorenfeier stattfindet oder ein Osterfeuer entzündet wird.

Auch die Sitzungstermine der Gemeindevertretung und Ausschüsse können auf diese Weise bekanntgegeben werden. Bislang passiert das mit Zetteln, die ausgedruckt und in allen Dörfern ausgehängt werden. Stundenlang sind die Gemeindearbeiter im Monat damit beschäftigt. „Das ist ein großer Zeitaufwand bei einer Gemeindefläche von 4000 Hektar“, erklärt van Leeuwen. Künftig könnten die Arbeiter diese Zeit für andere Aufgaben nutzen.

Strom von Straßenbeleuchtung

Der Strom für die digitalen Info-Schaukästen soll über die Straßenbeleuchtung kommen. Auch im Häuschen selbst soll ein Licht aufgehen – „sobald jemand reinkommt“, erklärt der Bürgermeister. Das soll auch möglichen Vandalismus vorbeugen.

Nutzen können die Info-Punkte auch Touristen. Denn Wander- und Radfahrkarten sollen ebenfalls digital hinterlegt werden. Leute, die mit elektrischen Fahrrädern und Autos anreisen, können die an den Haltestellen betanken. „ Ladestationen sind ebenfalls geplant“, kündigt Jan van Leeuwen an.

Ziel des Projektes ist es, die Lebensqualität auf dem Land durch Digitalisierung zu verbessern. Neben Hohenkirchen sind noch Zierow, Damshagen, Kalkhorst, Boltenhagen, Klütz, Roggenstorf und Gägelow an dem Modellprojekt beteiligt.

Modernes Parksystem seit 2019

Jan van Leeuwen hat sich bereits für eine moderne Park-App eingesetzt. Die können Strandbesucher seit Juli 2019 in Niendorf an der Wohlenberger Wiek nutzen. An der Einfahrt zum Parkplatz weist ein Schild darauf hin, dass die Kennzeichen der einfahrenden Autos fotografiert werden.

Wer dann einen Parkschein am Automaten kauft, muss dort sein Kennzeichen eingeben. Eine Kamera an der Ausfahrt registriert dann, ob die bezahlte Parkzeit eingehalten wurde. Wird die Parkdauer überzogen, bekommt der Fahrzeughalter ein Knöllchen zugesandt. Ansonsten werden die Aufnahmen wieder gelöscht.

Allerdings kann, wer seine Parkzeit überzogen hat, auch ein zusätzliches Ticket kaufen, bevor er den Parkplatz verlässt. Nutzer der Handy-App können sogar direkt vom Strand die Parkzeit verlängern und online bezahlen.

Dieses Bezahlverfahren funktioniert auch in Hohenkirchens Ortsteilen. „Mich hat gestört, dass die Verkehrsüberwacher keine Zeit haben, sich um wirkliche Falschparker zu kümmern, weil sie an den gebührenpflichtigen Parkplätzen kontrollieren, ob Parkscheine gekauft wurden“, hat Jan van Leeuwen die Anschaffung begründet. 24 000 Euro hat die Gemeinde dafür investiert. Er habe das System an Wohnmobilstellplätzen kennengelernt.

