Der 17. Mai ist in Schleswig-Holstein der Tag der Tage, den auch viele Gastronomen und Hoteliers in Mecklenburg-Vorpommern so sehr herbeisehnen: Nachdem im Nachbarbundesland die Außengastronomie in Regionen mit einer Inzidenz von unter 100 bereits geöffnet ist, geht dessen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in eineinhalb Wochen noch einen Schritt weiter. Auch die Gastronomie in den Innenbereichen soll dann wieder öffnen.

Sodann können sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten im Restaurant zum gemütlichen Beisammensein treffen. Ebenso dürfen Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze wieder Gäste empfangen. Touristen, die übernachten wollen, müssen sich dann allerdings alle drei Tage auf Corona testen lassen.

Laut Daniel Günther gelten diese Lockerungen für Geimpfte, Genesene und Getestete. Die bundesweite Notbremse greife wieder bei einer Inzidenz von über 100. Derzeit liegt Schleswig-Holstein bei 54,7. Davon ist MV mit aktuell 97,2 weit entfernt. Dennoch wird der Ruf nach Öffnungen lauter, konkrete Termine werden bereits gefordert.

Dehoga-Chefin: „MV muss nun reagieren“

Den Schritt des Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein bezeichnet Svenja Preuss als „super“. Nun müsse auch MV reagieren, ist Wismars Dehoga-Chefin der Meinung. „Der Tourismus ist kein Pandemietreiber.“ Würde es nun hier keine Lockerungen geben, „werden die Menschen woanders Urlaub machen“. Und das wäre eine Katastrophe, verdeutlicht sie.

Svenja Preuss vom Dehoga-Regionalverband Wismar. Quelle: Nicole Hollatz

Svenja Preuss kritisiert vor allem die Planlosigkeit der Landesregierung. Ein Konzept, wie es nach dem 22. Mai in MV weitergehe, erkenne sie nicht. Auf Inzidenzen herumzureiten, halte sie für unverhältnismäßig. „Wir müssen die Themen anders angehen und lernen, mit dem Virus umzugehen.“ Als Inhaberin des Hotels „Alter Speicher“ in Wismar erkenne sie Verunsicherung bei den Menschen. Die Buchungsnachfrage sei eher verhalten. Nicht zuletzt auch, weil kaum noch jemand inmitten der ganzen Verordnungen durchsehen würde.

Buchungen halten sich in Grenzen

Auf einen Plan hofft ebenso Otfried Eckloff vom Hotel „Am Alten Hafen“ in Wismar. Er wünscht sich von der Regierung einen Vorlauf von drei bis vier Wochen, bis die Hotels und Restaurants wieder geöffnet werden können. Denn Aushilfskräfte müssten akquiriert werden, das sei nicht von heute auf morgen möglich. Auch bei ihm halten sich die Buchungen in Grenzen. Für Juni sind bereits einige vorhanden. Vor allem Radwandergruppen würden gern auf das Hotel setzen. Ein Vorteil für das Haus scheint zu sein, dass es eine kostenlose Stornierung bis zum Anreisetag um 18 Uhr anbietet. Das gebe den Touristen Sicherheit, doch noch kurzfristig abzusagen, falls aus politischer Sicht kein Einreisen möglich ist.

Derzeit werden im Hotel nur Geschäftsreisende beherbergt. Sie müssen einen negativen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, vorweisen. Der kann vom Arbeitgeber ausgestellt sein, ansonsten bietet das Hotel Schnelltests an, die unter Aufsicht durchgeführt werden. Otfried Eckloff schaut optimistisch in den Sommer. Wenn andere Urlaubsländer oder auch Bundesländer öffnen, habe die Landesregierung in seinen Augen keine andere Wahl, als nachzuziehen.

Einen Hoffnungsschimmer sieht auch Andrea Niemann vom Hotel „New Orleans“ mit dem Öffnungsschritt in Schleswig-Holstein. „Ich rechne fest damit, dass wir Ende Mai loslegen können.“ Derzeit bietet das Haus Außer-Haus-Gericht und eine Beherbergung für Geschäftsleute.

Gastronom: „Mein Optimismus schwindet“

Durchhalten, das sagt sich Dietmar Zientek schon seit Monaten. Er betreibt „Dat Schnitzelhus“ in Wismar. „Ein bis zwei Monate schaffe ich noch“, meint er. Danach werde es eng. Von seinen sechs Angestellten beschäftigt er derzeit nur noch zwei. Er bietet zwar einen Außer-Haus-Service an, aber das bringe längst nicht das Geld rein, das er mit einer Öffnung verdienen würde. Er hofft auf den Juni. Hygienekonzepte gibt es – wie schon beim ersten Lockdown. Kommen die Touristen, fließt auch wieder Geld, meint er. Befürchtungen hat er allerdings hinsichtlich des Personals, genügend zu finden. Einige seiner Servicekräfte hätten sich mittlerweile einen anderen Job gesucht, bedauert er.

Mit „die Glücklichen“ reagiert Frank Eggert von der „Fischerklause“ in Wismar auf die Frage, was er von den Lockerungen in Schleswig-Holstein hält. „Mein Optimismus schwindet von Tag zu Tag“, gibt er zu. Zu Beginn des Lockdowns bot er Speisen zum Mitnehmen an. Genutzt wurde es so gut wie nicht. „Ich habe am Ende viel zu viel weggeworfen“, erklärt er. Sein Restaurant ist geschlossen, im Moment lebt er von der Grundsicherung des Jobcenters. „Ich will aber weitermachen“, betont er. Die Corona-Hilfen seien aufgebraucht. „Es wird von Monat zu Monat schwierig und die Ersparnisse sind bald aufgebraucht.“ An eine Öffnung im Juni glaubt er nicht mehr. „Ich hoffe auf den Juli.“

Von Jana Franke