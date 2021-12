Tourismus auf der Insel Poel: Was sich 2022 ändern soll

Kirchdorf

Im neuen Haus des Gastes in Kirchdorf ist der Innenausbau so gut wie abgeschlossen. Lieferverzögerungen gab es zuletzt bei Rauchschutztüren. Nun soll im Januar die behördliche Brandschutzabnahme erfolgen. Voraussichtlich Ende Januar wird die Kurverwaltung in das neue Gebäude einziehen.

Neues Haus für Urlauber und Poeler

Das Haus mit einer Raumfläche von 766 Quadratmetern wird komplett barrierefrei. Im Erdgeschoss befinden sich neben dem Empfangsbereich auch Mitarbeiterbüros, die Inselbibliothek sowie der Kur- und Veranstaltungssaal mit einer kleinen Küche und Sanitärräumen. Der 147 Quadratmeter große Saal wird auch außerhalb der Öffnungszeiten der Kurverwaltung für Feste, Empfänge und Veranstaltungen der Insulaner zur Verfügung stehen. Im Obergeschoss können in einer Lounge Onlineangebote und kostenfreies WLAN genutzt werden. Ein zweiter Veranstaltungs- und Sitzungsraum, weitere Sanitärbereiche und Funktionsräume runden das Raumangebot im Obergeschoss ab.

Neue Wachen für Rettungsschwimmer

Doch nicht nur mit dem neuen Haus des Gastes will man sich besser denn je präsentieren. Einiges ist längst angedacht und angeschoben und aus unterschiedlichen Gründen noch nicht realisiert worden. 2022 sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Dazu zählen neue Hauptwachen für Rettungsschwimmer an den Stränden vom Schwarzen Busch und in Timmendorf.

„Diese Investition entscheidet letztendlich darüber, ob sich ausreichend Rettungsschwimmer für den Rettungsdienst bewerben und ihren ehrenamtlichen Wachdienst auf der Insel Poel verbringen“, so Bürgermeisterin Gabriele Richter (ptl.).

Gutes Wetter lockt auch in der kalten Jahreszeit an die Poeler Strände. 2022 soll das Vorhaben für kostenloses WLAN an den Stränden umgesetzt werden. Quelle: Heiko Hoffmann

Kostenloses WLAN an den Stränden

Umgesetzt werden soll im neuen Jahr auch das Projekt für kostenloses WLAN an den Stränden. Beim Breitbandausbau auf der Insel gab es wiederholt Verzögerungen durch die Wemacom. Neben der Versorgung an den Stränden soll es auch WLAN an der Promenade Am Schwarzen Busch sowie am Hafen von Timmendorf geben.

Digitales Gästeinformationssystem

Außerdem: Am und im neuen Haus des Gastes wird ein digitales und interaktives Gästeinformationssystem installiert. Neben allgemeinen Infos für Gäste ermöglicht das System auch die Zimmerbuchung, einen Ticketverkauf, eine Tourenplanung für Radfahrer und eine überregionale Aufenthaltsplanung durch eine Vernetzung mit den Nachbarorten.

Mehr Fahrradständer

Registriert hat Poel in den letzten Monaten einen enorm gestiegenen Fahrradverkehr auf allen Straßen und Radwegen der Insel. Da vielerorts noch nicht ausreichend Fahrradständer vorhanden sind, soll nachgerüstet werden.

Der Poeler Pendelbus soll kommen

Gabriele Richter: „Auch die Mobilität der Gäste, die über kein eigenes Fahrzeug verfügen oder mit dem Bus oder Schiff angereist sind, soll durch einen Pendelbus verbessert werden.“ Im Idealfall werde dieser Bus elektrisch betrieben und animiere Gäste, ihr Fahrzeug einmal stehenzulassen. „Nach Gesprächen mit möglichen Betreibern und der Klärung rechtlicher Rahmenbedingungen in Zusammenarbeit mit dem Landkreis NWM soll mit der Umsetzung im Jahr 2022 begonnen werden“, so die Bürgermeisterin. Eine Kofinanzierung durch Erlöse aus der Kurabgabe sei unerlässlich.

Neue Strandreinigungsmaschine

Ein Dauerbrenner und typisch für eine Ostseegemeinde ist das Entsorgen von Seegras. Auf den Antrag von 2016 hat die Gemeinde jüngst den Zuwendungsbescheid für das Vorhaben Strandreinigungssystem inklusive Lagerung und Behandlung von Treibsel erhalten.

Gabriele Richter: „Der Zuwendungsbescheid für den Bau der Seegrasbehandlungsanlage versetzt uns jetzt in die Realität, dieses wichtige Vorhaben umzusetzen und für die Bewirtschaftung der Strände einen neuen Schlepper, eine Strandreinigungsmaschine, eine Trommelsiebanlage sowie ein Absetz-Muldenkipper anzuschaffen. Auch die Überdachung der Siloanlage durch einen Hallenbau und die Errichtung einer Pumpstation für Sickerwasser können im Wirtschaftsjahr 2022 umgesetzt werden.“

Von Heiko Hoffmann