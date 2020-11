Rostock

Trotz der ungewissen Lage bereiten sich die Hotels im Land auf die Weihnachtszeit vor. Derzeit sind die Hotels wegen des Corona-Teillockdowns geschlossen, erst mal bis zum 30. November. „Die Stimmung bei Hoteliers und Gastronomen ist düster“, konstatierte Dehoga-Präsident Lars Schwarz. Dies sei nicht nur auf die Zwangsschließungen zurückzuführen, sondern vor allem auf die bestehenden Unsicherheiten. Zwar seien die Einschränkungen bis Ende November befristet, doch sei nicht sicher, wie es danach weitergehe. „Man kann nicht planen und Buchungen auch nur unter Vorbehalt annehmen“, sagte Schwarz. Manche Hotels fassten den Wiedereinstieg erst für das Weihnachts- und Silvestergeschäft ins Auge, sagt er.

Hotelbranche schaut vorsichtig auf den kommenden Dezember

Dietmar Karl (50), Direktor im Strand-Hotel Hübner in Rostock-Warnemünde Quelle: OVE ARSCHOLL

Wie bereitet man sich in der Hotellerie auf den Dezember vor, sind zum Beispiel Weihnachtsfeiern im Hause für Gäste möglich? Denn der Dezember ist auch ein wichtiges wirtschaftliches Standbein in der Hotellerie. Es ist schwierig, in die Zukunft zu schauen. „Wir hoffen, dass wir wieder öffnen“, sagt Dietmar Karl, Direktor im Strand-Hotel Hübner in Rostock-Warnemünde. „Seit der Wiedereröffnung im vergangenen Mai haben wir ein funktionierendes Sicherheitskonzept“, so Dietmar Karl. Das wird auch weiterhin angewendet, wenn die Hotels wieder öffnen. Und was das Weihnachtsgeschäft angeht: „Bei uns haben sich in diesem Jahr deutlich weniger Gäste als sonst angemeldet“, bedauert Dietmar Karl. Und was wohl für alle Hotels gilt: Für eine Öffnung im Dezember ist das Strand-Hotel Hübner bestes vorbereitet.

„Wir hatten eine Flut von Absagen“, so ein Hotelier aus Rostock

Benjamin Weiß, Trihotel in Rostock Quelle: OVE ARSCHOLL

„Wir hatten eine Flut von Absagen“, sagt Benjamin Weiß, Chef des Rostocker Trihotels über die Vorbuchungen in seinem Hause. Ein Grund ist: „Viele Gäste sind verunsichert“, so Weiß. Er sieht die Hotelbranche durch die aktuellen Corona-Verfügungen auch ein bisschen stigmatisiert. „Das wirkt sich natürlich auch auf die Buchungen für den kommenden Dezember aus“, so Weiß. Das betrifft den gesamten Hotelbetrieb, denn leider mussten auch die Theatervorstellungen im Hause abgesagt werden. Aber die Hoffnung bleibt. „Wenn wir wieder dürfen, werden wir voll loslegen“, so Weiß. Man ist bereit für die Gäste, die zum Weihnachtsessen mit ihren Familien ins Haus kommen. Denn: Weihnachtsfeiern haben in vielen Unternehmen auch eine wichtige soziale Funktion. Dabei hat der Trihotel-Chef auch seine eigene Belegschaft im Blick. „Ich will ja auch meinen eigenen Mitarbeitern etwas Gutes tun“, sagt Benjamin Weiß und verweist auf das schwierige Jahr 2020. Außerdem schaut er während es Weihnachtsgeschäfts auf andere Teile unserer Gesellschaft, denen es schlechter geht. „Wir werden auch in diesem Jahr für wohltätige Zwecke spenden“. so der Trihotel-Chef.

Güstrower Hotel: Vorsichtiger Optimismus

Auch das Hotel & Restaurant am Schlosspark in Güstrow bereitet sich auf das Weihnachtsgeschäft vor, hat aber für den Dezember Buchungsrückgänge zu vermelden. „Viele Gäste warten ab und haben unter Vorbehalt gebucht“, so Geschäftsführer Olav Paarmann. Inzwischen gibt es andere Wege: „Wir liefern auch Weihnachtsmenüs oder Büffets nach Hause“, sagt er. Und es gibt noch eine andere Möglichkeit. „Gäste können bei uns Gutscheine kaufen und verschenken.“ Ansonsten gelten im Hause natürlich die Corona-Sicherheitsbestimmungen. „Wir haben uns längst an die Regeln gewöhnt und sie eingeübt“, so Paarmann. Dass es nach dem 30. November mit der Hotellerie und Gastronomie weitergeht, sieht Paarmann noch nicht, die Chancen stehen „etwa 51 zu 49 Prozent dagegen“, meint Paarmann. Aber ein vorsichtiger Optimismus bleibt.

Wismarer Hotel: „Wir warten erst mal ab“

Im Designhotel „Denkmal 13“ in der Wismarer Altstadt ist derzeit noch Zurückhaltung angesagt, was das Jahresende betrifft. „Wir warten erst mal ab, wie sich das mit dem Lockdown weiterentwickelt“, sagt Heike Diedrich. Viele Gäste hätten aufgrund der Pandemie im zweiten Halbjahr sowieso eher kurzfristig gebucht. Deshalb gibt es auch noch Kapazitäten für die Feiertage. Allerdings müssten die Besucher des Hotels dann zumindest abends woanders essen gehen. „Denn wir bieten, wenn es erlaubt ist, sowieso nur Frühstück mit an“, erklärt sie. Feiern zu Weihnachten oder Silvester seien nicht geplant. Generell wäre das Team des kleinen und besonderen Hotels sehr froh, wenn man endlich wieder Gäste willkommen heißen und denen einen schönen Aufenthalt bieten könnte.

Reservierungen für Dezember werden noch angenommen

Im Hotel „ New Orleans“ in der Wismarer Innenstadt gebe es derzeit noch keine Pläne für Weihnachten und Silvester. „Wir hoffen, dass wir dann wieder öffnen können“, sagt Claudia Brüsch. In den vergangenen Jahren hat es zu Silvester immer eine große Party gegeben, wenn in diesem Jahr eine stattfinden könnte, dann nur in abgespeckter Variante. Auch der Weihnachts- und Neujahrsbrunch müsse vermutlich ausfallen. Wenn das Hotel Gäste empfangen kann, werde vermutlich nur das Tagesgeschäft stattfinden. „Und wenn es ein Programm geben wird, dann sehr kurzfristig. Wir können noch nicht planen“, meint Brüsch. Reservierungen für Hotelübernachtungen werden für die Zeit bis Ende Dezember aber angenommen.

Dehoga-Landesverband MV: „Finanzhilfen unverzüglich umsetzen“

Wie Lars Schwarz, der Präsident des Dehoga-Landesverbandes, sagte, deuteten die Buchungszahlen für November auf deutlich höhere Auslastungen als im Vorjahr, als in dem Herbstmonat rund 1,4 Millionen Übernachtungen registriert wurden. Ärgerlich ist: „Das schöne Wetter zu Monatsbeginn hätte uns bestimmt noch mehr Gäste gebracht“, zeigte sich Schwarz sicher. In einigen Hotels habe das Buchungsplus 15 bis 20 Prozent betragen. Schwarz forderte die Politik auf, die als Ausgleich für die Umsatzverluste versprochenen staatlichen Finanzhilfen unverzüglich umzusetzen. Die Bundesregierung hatte nach der Bund-Länder-Konferenz Ende Oktober angekündigt, für Hotels und Gaststätten mit maximal 50 Mitarbeitern, die von Schließungen oder Bewirtungsverbot betroffen sind, 75 Prozent des Umsatzausfalls auszugleichen. Dafür soll der Umsatz von November 2019 als Maßstab gelten.

Lars Schwarz: „Ich gebe den Dezember noch nicht verloren!“

Die aktuelle Regelung bezieht sich lediglich auf den November, dann wird sich entscheiden, wie es weitergeht. „Da müssen wir Bund und Länder beim Wort nehmen“, sagt Dehoga-Landeschef Lars Schwarz. „Für unsere Branche war es ja ein Komplett-Lockdown“, ärgert sich Schwarz immer noch. Er hofft, dass die für den November verhängten Maßnahmen auch ihre erhoffte Wirkung zeigen. „Wir können nicht in die Zukunft schauen“, sagt Lars Schwarz. Nun ist erst mal ein bisschen Geduld gefragt. „Wir müssen abwarten, wie sich das Infektionsgeschehen in einer Woche darstellt“, sagt Lars Schwarz über die Wirkungen des Teillockdowns, die erst mit Zeitverzögerung eintreten werden. Und auch der Dehoga-Landeschef bleibt ein bisschen optimistisch, was seine Branche angeht: „Ich gebe den Dezember noch nicht verloren!“, sagt Lars Schwarz.

