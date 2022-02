Wismar

Ein Pkw Tramp 1.1 mit Kat., indianrot – 9500 DM – plus 25 Liter Benzin – 32,90 DM – plus 14 Prozent Mehrwertsteuer. Macht 10 867,50 DM. Zum Glück hat der Wismarer Trabi-Fan Hanjo Lucassen (77) noch die Originalrechnung vom 26. August 1991, ausgestellt vom „Sachsenring Automobilwerk Zwickau, GmbH in Gründung“.

Hoffnung in Indianrot

Ein Stück Zeitgeschichte, genauso wie der schicke rote Trabi-Cabrio, den Hanjo Lucassen damals für so viel Westgeld gekauft hat. „Am 30. April 1991 ist der letzte echte Trabi in Zwickau vom Band gelaufen“, erzählt Hanjo Lucassen.

Als Politiker und hauptamtlicher Gewerkschaftler war er dabei und erzählt von der damaligen Hoffnung, dass es irgendwie weitergehen könnte, von der Angst vor Massenarbeitslosigkeit und der Wertschätzung für das, was die Menschen über Jahrzehnte im Werk geleistet haben.

Bildergalerie: Kulttrabi von 1991 – leuchten rot und „oben ohne“

Zur Galerie Der Trabi fährt noch, allerdings nur in der warmen Saison. Er hat inzwischen Oldtimerstatus erreicht und ist ein echter Hingucker auf der Straße oder dem Parkplatz.

Aber als der gebürtige Münsterländer Ende April 1991 zusammen mit den Politikern vor Ort war, stand der ganze Angestelltenparkplatz voller „Westkarren“. „Kein einziger Trabant mehr, kein Wartburg“, erzählt er in Richtung derer, die damals und auch jetzt noch mein(t)en, man hätte den Trabi weiter bauen können. „Ich kam ja aus dem Westen. Für mich war ein Trabi immer etwas Besonderes.“

West- und Osttechnik vereint

Also hat er sich einen gekauft. Begeistert erzählt er von seinem Modell „Tramp 1.1“ mit dem Faltdach, mit VW-Polo-Motor, Katalysator und der Karosserie aus Metall. Der Kübelwagen wurde zu DDR-Zeiten für militärische Zwecke gebaut, nach der Wende war es der Versuch, die Menschen wieder für das Kultauto zu begeistern – ganz ohne Wartezeit. „Das war ja zu DDR-Zeiten normal, dass der Vater zur Geburt des Sohnes den Trabi bestellt hat.“

1990 war alles anders. Im Werbeprospekt der Sachsenring Automobilwerke Zwickau zum „Tramp“ hieß es: „Der Freizeitspaß der 90er-Jahre. Mit der Nase im Wind. Freizeit, Freunde und sich die Freiheit nehmen, einen Tramp zu fahren. Mit welchem Auto kann man schon solche Freundschaften schließen? Nicht jeden Tag scheint die Sonne. Für Leute, die das Ausgefallenen lieben. Machen Sie Ihr Hobby vollkommen!“

Kauf mit Symbolcharakter

Der „1.1“ ging als Nachfolger des Trabant 601 erst im April 1990 in Serie und wurde als Limousine, Kombi, Pick-up mit Ladefläche und eben als offene Variante mit Faltdach angeboten. Ohne Erfolg – die Kunden wollten Westautos, kaufen teils für das Doppelte des Wertes, solange die Marke stimmte. Der neue Trabant hatte keine Chance, nach nur zwölf Monaten verließ der letzte 1.1 das Werk.

Deswegen die ungewöhnliche Kaufentscheidung von Hanjo Lucassen. Sogar die Fahrkarte mit der Reichsbahn vom damaligen Wohnort Dresden nach Zwickau hat er noch – 23 D-Mark für die einfache Fahrt. Kostet übrigens noch genauso viel, nur in Euro. Zurück ging es mit dem Trabi.

„Ich habe gedacht, damit könnte ich zeigen, dass man auch jetzt noch einen Trabi kaufen kann. Damit die Produktion bestehen bleibt.“ Heute weiß er, dieser Gedanke eines Gewerkschaftlers war löblich, aber ein Trugschluss. Aber der Trabi fährt noch und zählt inzwischen als Oldtimer. „Wir waren mit dem Trabi schon in Budapest und Bratislava zum Beispiel“, erzählt Hanjo Lucassen. „Bis jetzt sind wir durch jeden TÜV gekommen. Dann treffen sich immer alle Prüfer und sind ganz begeistert.“

Wahlkampftrabi

Der Trabi lockt die Menschen, egal wo er parkt. SPD-Politiker Hanjo Lucassen – er war von 1999 bis 2004 Mitglied des sächsischen Landtags – setzt ihn auch gerne zu Wahlkampfzeiten ein. Im September 2021 ging ein Bild mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im roten Trabi um die Welt. „Sie hielt wirklich ein paar Momente inne, als sie sich reinsetzte“, erzählt Hanjo Lucassen. So geht es vielen – es kommen sofort Erinnerungen aus der Kindheit und Jugend hoch.

Gerhard Schröder saß schon drin, genauso wie eine unbekannte Oma aus Sachsen, die auf dem Wismarer Marktplatz ganz begeistert war vom Trabi und sofort anfing, ihrem Enkel alles zu erklären und zu erzählen. Genau das ist es, was Hanjo Lucassen jetzt, 30 Jahre nach Ende der Trabant-Produktion so fasziniert.

Wenn er nun Besuch bekommt, kommt immer gleich die Frage, ob es den Trabi noch gibt und man damit eine Ausfahrt machen könne. Mit Saisonkennzeichen ist das Auto zwischen April und Oktober unterwegs. Wo er parkt, kommen die Menschen mit leuchtenden Augen. „Wer unterwegs in einer Stadt niemanden kennt – mit dem Auto kommt man ins Gespräch“, freut Hanjo Lucassen sich.

Von Nicole Hollatz