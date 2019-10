Tradition wird fortgesetzt: Wismarer Weinkranz weitergegeben

Wismar

Ein Weinkranz hing bis zum 17. Jahrhundert nachweislich im Ratskeller Wismar und im „Weinberg“. Den Weinkranz erhielten als sichtbares Zeichen für den Ausschank erlesener Weine nach mittelalterlicher Tradition nur Schankstuben, die Weine aus Frankreich und edle Rhein-Weine ausschenkten. Schiffe brachten die Weine in den Wismarer Hafen, der Inhalt der Weinfässer wurde zunächst im „Gewölbe“ (Runde Grube 4) von den Ratsweinherren der Hansestadt auf Qualität geprüft. Bis 1823 war das Gewölbe im Besitz der Stadt Wismar.

Die Ratsweinherren als Vorsteher des Ratsweinkellers richteten hier im Mittelalter eine Bier- und Weinbörse ein. In dem Haus war ein öffentlicher Durchgang hinter der Längsfassade des Hauses in der Wasserstraße. Erst nach bestandener Weinprüfung durften die Weine in den Ratsweinkeller und in die Stadt geliefert werden.

Künstlerin hat Weinkranz gestaltet

2008 wurde die Weinkranz-Tradition vom Altstadtverein Wismar wiederbelebt. Zum 1. Hanse-Weinfest am Alten Hafen reisten zahlreiche Weinbauern an und boten ihre edle Tropfen an. Den ersten Weinkranz, eine zweiseitige Tafel, die Künstlerin Anja Weyer gestaltete, erhielt in dem Jahr das Restaurant „Weinberg“, nachdem zwei Ratsweinherren einige Weine geprüft hatten.

Im Rhythmus von zwei Jahren wanderte der Kranz weiter. Jetzt wurde er wieder vergeben – an die Hanse Sektkellerei Wismar. Chefin Astrid Ratz nahm ihn von den Ratsweinherren Wolfgang Müller und Peter Liekfeld sowie von der Vorsitzenden des Altstadtvereins Wismar, Heidemarie Schult, entgegen.

Von OZ