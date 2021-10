Maximilian S. war ein hilfsbereiter und engagierter Junge. Am vergangenen Montag verunglückte der 17-Jährige mit einem Traktorgespann auf der Landesstraße bei Mallentin tödlich. Die Menschen in seinem Heimatdorf in den Alpen sind schockiert.

An der L 011 zwischen Mallentin und Schönberg ist am 4. Oktober ein 17-Jähriger mit einem Traktor tödlich verunglückt. Er zog eine Schneise in die Hecke am Straßenrand. Quelle: Malte Behnk