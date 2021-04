Trams

Am Tramser See in idyllischer Lage plant die Gemeinde Jesendorf ein neues Baugebiet für Einzel- und Ferienhäuser. Knapp drei Hektar groß ist das Areal. Wo heute noch ein Landwirtschaftsbetrieb den Acker bestellt, soll im Herbst die Erschließung beginnen. Häuslebauer können dann im nächsten Frühjahr starten.

Die Gemeindevertreter haben in der vergangenen Woche grünes Licht für den Vorentwurf des Bebauungsplanes gegeben. Danach können auf zehn Grundstücken Wohnhäuser gebaut werden. 14 Parzellen sind für Ferienhäuser vorgesehen. In einem weiteren Sondergebiet ist ein Mix aus Dauer- und Ferienwohnungen mit insgesamt acht Gebäuden möglich. „Weil das Gelände zum See hin abschüssig ist, werden alle Grundstückseigentümer einen freien Blick auf den See haben“, sagt Michael Zucker von der Hecht & Zucker Grundstücksverwaltungs GbR in Hohen Viecheln.

Einzelhäuser mit zwei Vollgeschossen möglich

Die Grundstücke in dem reinen Wohngebiet werden zwischen 700 und knapp 1000 Quadratmeter groß sein. Der B-Plan erlaubt hier den Bau von Einfamilienhäusern mit einer Firsthöhe von 9,50 Metern und zwei Vollgeschossen. „Die Häuser dürfen zwei Wohnungen haben“, informiert Zucker. So können beispielsweise Senioren mit ihren Kindern unter einem Dach wohnen oder der Eigentümer vermietet die Einliegerwohnung.

In dem Sondergebiet der Ferienhaussiedlung sind die Grundstücke etwas kleiner geplant. Die Größe variiert zwischen 680 bis 750 Quadratmetern. Auch hier darf jedes Einzelhaus zwei Ferienwohnungen beherbergen.

Im Sondergebiet für Dauer- und Ferienwohnen wird es Baugrundstücke mit knapp 700 bis 1020 Quadratmetern geben. Bei den Einzelhäusern sind ebenfalls zwei Vollgeschosse und zwei Wohneinheiten zulässig. Das können sowohl zwei Dauer- als auch zwei Ferienwohnungen sein, aber auch jeweils eine Dauer- und eine Ferienwohnung. Die Höhe der Gebäude ist in beiden Sondergebieten auf 8,50 Meter begrenzt.

Baustil soll dem ländlichen Charakter gerecht werden

Alle drei Bereiche des Baugebietes werden durch Büsche als Begleitgrün voneinander abgegrenzt. Beim Baustil sind die Häuslebauer angehalten, den ländlichen Charakter zu wahren. Backstein- oder Putzfassaden sind zulässig, Holzhäuser nicht erlaubt. Bei der Dach- und der Fassadenfarbe können die Bauherren frei wählen. Auch die beiden Anliegerstraßen im Baugebiet sollen zum Teil mit Natursteinen gepflastert werden, um den ländlichen Charakter zu unterstreichen.

Zur Wärmeversorgung informiert der Investor, dass es zwei große Erdtanks für Flüssiggas geben wird. „Es besteht aber kein Anschlusszwang“, erklärt Michael Zucker. „Die Bauherren können auch auf die Wärmepumpentechnik zurückgreifen.“ Die Stromversorgung wird die Wemag mit Sitz in Schwerin übernehmen. Wasser- und Abwasserleitungen verlegt der Zweckverband Wismar.

Hochbau soll voraussichtlich ab April beginnen

„Wir hoffen, dass der B-Plan bis zum Herbst Rechtskraft erlangen wird. Dann können die Erschließungsarbeiten im Oktober/November beginnen.“ Die wird Sebastian Hecht mit seiner Erd- und Tiefbaufirma in Steffin übernehmen. Voraussichtlich ab April nächsten Jahres können die Häuslebauer mit dem Hochbau beginnen. Was der erschlossene Quadratmeter Bauland kosten wird, konnte Michael Zucker noch nicht genau sagen. Im Wohngebiet sollen es unter hundert Euro sein. In Richtung See wird es teurer.

Vor-Ort-Termin am Tramser See (v. l.): Investor Michael Zucker mit Sebastian Hecht, Michael Jacob und Bürgermeister Arne Jöhnk. Quelle: Haike Werfel

„Wenn das alles so klappt, dann ist das ein großer Entwicklungsschritt für unsere Gemeinde“, zeigt sich Bürgermeister Arne Jöhnk zufrieden mit der Planung. Für die Ferienimmobilien wird die Gemeinde eine Zweitwohnsitzsteuer erheben, kündigt er an.

Erste Interessenten für Grundstücke vorgemerkt

Die ersten Grundstücke sind bereits reserviert. Unter anderem ein passionierter Angler aus der Region will sich hier niederlassen. Am See befindet sich ein Angelsteg. Auch eine Liegewiese für Badegäste und Sonnenanbeter gibt es. Der Weg am See entlang bleibt im Übrigen öffentlich zugänglich. Einen Kinderspielplatz, den die Investoren hier geplant hatten, werden sie auf Wunsch der Gemeindevertreter an einen anderen Standort verlegen.

Die Zufahrt zum Baugebiet wird von der Landesstraße 101 erfolgen. Sie führt in östlicher Richtung nach Büschow/Neukloster und in westlicher nach Jesendorf. Auch zur Anschlussstelle der Autobahn 14 ist es nur ein Katzensprung. Da das Baugebiet in einer Senke liegt, werden die Bewohner von den Verkehrsgeräuschen nichts hören, versichern die Entwickler. Am Rand des Sondergebiets Dauer- und Ferienwohnen haben sie einen Parkplatz vorgesehen, der soll von 22 bis 6 Uhr gesperrt sein.

Vermutlich ab August können Bauwillige ein Grundstück erwerben. Anfragen von Interessierten beantwortet Michael Jacob schon jetzt. Kontakt: 03841-2577484 oder per Mail an michael.jacob@clermont-immobilien.de

Von Haike Werfel