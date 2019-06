Ein Mann kam mit seinem Fahrzeug nahe Gägelow am Donnerstag von der Straße ab. Der Wagen kam in einem Rapsfeld zum Stehen. Anschließend ließ sich der Unfallfahrer abholen. Die Polizei stellte später bei ihm einen Atemalkoholwert von 1,76 Promille fest. Die Ermittlungen dauern an.