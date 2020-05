Traumhafte Kulisse: So idyllisch ist es am Neuklostersee

Neukloster

Bilder sagen mehr als Worte: Im Fall des Neuklostersees stimmt das auf jeden Fall. Dort gibt es eine idyllische Badestelle, eine große Steganlage mit einem Sprungbrett, einen am Schilf gelegenen Bootsverleih mit Imbiss und ein Rettungsschwimmer-Häuschen, von dem aus von 14 bis 19 Uhr die Erholungssuchenden im Auge behalten werden.

„Der See ist sauber und man hat hier nicht so hohe Kosten wie an der Ostsee“, erklärt ein Einheimischer, warum die Badestelle im Osten der Stadt so beliebt ist. Der Parkplatz ist umsonst, es gibt keine Strandgebühren und für die Toiletten muss man auch nichts bezahlen. Die Handtücher können im Sand und auf einer Wiese ausgelegt werden.

Aber schauen Sie selbst, wie toll es am Neuklostersee ist – wir haben ein Video zusammengeschnitten.

Von Kerstin Schröder