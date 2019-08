Wismar

Gewöhnlich bleiben die Kreuzfahrtschiffe, die in Wismar festmachen, nur für ein paar Stunden. Doch zum zweitgrößten Volksfest in Mecklenburg-Vorpommern macht ein Ozeanriese für länger fest: Der Luxus-Kreuzliner „Amadea“ ist am Sonnabendnachmittag eingelaufen. Passend zum Schwedenfest ist das 193 Meter lange und 25 Meter breite Schiff aus dem schwedischen Visby gekommen, um in Wismar zu übernachten.

Am Sonntag gegen 9 Uhr fährt es dann weiter nach Travemünde. Die „Amadea“ kann maximal 18 Knoten erreichen und 604 Passagieren aufnehmen. Das Schiff fährt unter der Flagge der Bahamas. Es ist bekannt durch die ZDF-Fernsehserie „Das Traumschiff“. Die wird seit 2015 an Bord gedreht.

Kerstin Schröder

