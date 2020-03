Wismar

So viele Koggen gleichzeitig waren noch nie in Wismar. Zum letzten Mal gab es ein Treffen dieser großen Schiffe vor mehr als 40 Jahren in der Hansestadt zur 750-Jahr-Feier. Zu den Hafentagen im Juni wird es nun wieder richtig voll werden im Alten Hafen. Denn dann werden gleich sechs der imposanten Holzschiffe dort anlegen und der Hingucker an der Kaikante sein.

Der Wismarer Koggenverein plant zusammen mit der Stadt schon seit Monaten dieses Treffen der Giganten. „Es haben sich alle Koggen angemeldet. So viele Koggen waren noch nie hier“, freut sich Gerd Lemke vom Koggenverein in Wismar schon jetzt. Erwartet werden die Nachbauten von berühmten Schiffswracks von Nord- und Ostsee – mit dabei sind neben der Poeler Kogge „ Wissemara“ die Kieler Hansekogge, die „Lisa von Lübeck“, die „Ubena von Bremen“, die Kamper Kogge aus den Niederlanden und die Pommernkogge „Ucra“ aus Ueckermünde. Es wird unter anderem Ausfahrten und Schiffsbesichtigungen geben. Und jedes Schiff bringt seine eigene spannende Geschichte mit nach Wismar.

Koggen von der Nordsee : Kamper Kogge und „Ubena von Bremen “

Die Kamper Kogge aus den Niederlanden ist die detailgetreue Rekonstruktion einer Kogge aus dem frühen 14. Jahrhundert. 1981 wurde das noch zu 95 Prozent erhaltene Wrack aus dem Schlick der holländischen Provinz Flevoland gehoben. Über drei Jahre, von 1997 bis 2000, wurde die Kogge wieder aufgebaut und liegt heute in der niederländischen Stadt Kampen.

Bildergalerie: Diese Koggen kommen zum Koggentreffen nach Wismar

Zur Galerie Diese Koggen kommen zum Koggentreffen nach Wismar

1962 wurde bei Hafenerweiterungsarbeiten um die Weser das Wrack einer hanseatischen Kogge aus dem Jahr 1390 geborgen, eine historische Sensation. Bis das Schiff der Öffentlichkeit übergeben werden konnte, vergingen 38 Jahre: 2000 Schiffsteile mussten in einem langwierigen Prozess konserviert und von Wissenschaftlern anhand alter Zeichnungen zusammengesetzt werden. Die „Ubena von Bremen“ ist der seetüchtige Nachbau des Originals.

Koggen aus Lübeck und Kiel kommen in die Wismarbucht

Die „Lisa von Lübeck“ ist keine Kogge – sie ist ein sogenannter Kraweel. Dieser Name kommt von den portugiesischen, vor allem im späten Mittelalter verbreiteten Karavellen. Deren Bauweise ist bei dem Motorsegelschiff sichtbar: Die Schiffsplanken überlappen einander nicht wie bei den klassischen Hansekoggen, sie sind Kante an Kante befestigt.

Die „Kieler Kogge“ ist ebenfalls ein Nachbau des spektakulären Fundes in der Weser. Soweit die Teile am historischen Original noch vorhanden waren, wurden sie möglichst detailgetreu nachgefertigt. Andere Schiffsteile, die bei dem unvollständigen Frack nicht geborgen werden konnten, wie zum Beispiel der Mast, hat man rekonstruiert.

Pommernkogge aus Ueckermünde segelt nach Westen

Die „Ucra“, auch Pommernkogge genannt, wurde 2019 nach einer Bauzeit von 18 Jahren fertiggestellt, immer wieder fehlten Geld und Materialien. Das selbst bezeichnete „schwimmende Museum“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Torgelow und des dortigen archäologischen Freilichtmuseums Ukranenland. Als Vorbild für den Bau diente unter anderem ein Schiffsmodell aus dem 15. Jahrhundert.

Verein lädt zum Auftakeln im April

Auf der Poeler Kogge treffen sich schon an diesem Wochenende die Gastgeber des diesjährigen Koggentreffens mit den anderen Koggenvereinen zum länderübergreifenden sogenannten Koggen-Disch. Geladen sind dazu die holländischen Vertreter der Kamper Kogge, die Freunde der „Ubena von Bremen“, der Kieler Hansekogge, der „Lisa von Lübeck“ sowie aus Ueckermünde erstmals Repräsentanten der neuen „Ucra“. Denn nun geht es in die Detailplanung zum Treffen während des Hafenfestes vom 11. bis 14. Juni.

Aufgetakelt wird die Kogge erst zwei Wochen später. Am 4. April laden die Koggenfreunde dazu zum Saisonbeginn ein. Nach zwei Ausbildungstörns der Crew startet dann am 10. April die erste Gästefahrt. „Dank eines milden Winters konnten bis dahin auf der , Wissemara‘ alle notwendigen Überholungsarbeiten abgeschlossen werden“, sagt Gerd Lemke vom Koggenverein.

Koggen beim Hafenfest Der Förderverein „Poeler Kogge“ sieht es als seine Aufgabe, den Nachbau einer hanseatischen Kogge aus dem 14. Jahrhundert als das bisher größte Schiffswrack der Hansezeit, allen Interessierten vorzustellen. 1999 wurde nordwestlich der Mole vor Timmendorf auf der Insel Poel ein Schiffswrack geborgen, das der „ Wissemara“ als Vorbild diente. Die „ Wissemara“ ist inzwischen knapp 14 Jahre alt und aus dem Alten Hafen in Wismar nicht mehr wegzudenken. Zum 29. Wismarer Hafenfest holt der Verein zusammen mit der Stadt fünf weitere Koggen nach Wismar.

Die Mitglieder des Koggenvereins fiebern zudem gerade dem nahenden Saisonstart für die Dauerausstellung im Baumhaus am Alten Hafen entgegen. Für die betreuende Baumhaus-Crew beginnt der gewohnte Sommerbetrieb ab April. Bis Ende November ist wieder täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Derzeit können Besucher noch an den Wochenenden, sonnabends und sonntags, von 11 bis 16 Uhr vorbeischauen. Auch im Ausstellungsbereich wurde zum beginnenden Sommerbetrieb geputzt, kleine Reparaturen erledigt und farblich nachgebessert.

Mehr lesen:

Von Michaela Krohn und Alexander Schmidt