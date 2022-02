Wismar

Nach der russischen Anerkennung der Separatistengebiete in der Ostukraine wurden weltweit knallharte Sanktionen auf wirtschaftlicher Basis für Russland und russische Unternehmen und Investoren auf allen Ebenen angekündigt. Wie sieht das für Firmen aus, die in MV angesiedelt sind und Verbindungen nach Russland oder russische Inhaber haben?

Die bekannteste Firma ist Nordic Yards in Wismar. Das Schiffbau-Unternehmen mit 35 Mitarbeitern und einem Jahres-Umsatz von 175 Millionen Euro gehört dem russischen Investor Vitaly Yusufov.

„Wir sind ein deutsches Unternehmen“

Trotzdem sagt Dr. Olga Scholtz, CEO bei Nordic Yards in Wismar, dass sie keine Befürchtungen hat: „Wir sind ein deutsches Unternehmen, mit deutschen Mitarbeitern auf deutschem Boden. Und die Entscheidungen des Unternehmens werden von einer deutschen Geschäftsleitung in Wismar getroffen. Also befürchte ich nicht, dass wir von Sanktionen betroffen sein werden, auch wenn Herr Yusufov aus Russland stammt.“

Sie ergänzt: „Aber natürlich sind auch wir nicht in der Lage, geopolitische Entwicklungen und Entscheidungen vorauszusehen. Wir gehen aber davon aus, dass wir unsere Geschäfte wie gewohnt weiterführen können.“

Von Michael Meyer