Wismarer Tafel ist Treffpunkt für Rentner: „Hier ist man weniger einsam“

9 Uhr morgens vor der Wismarer Tafel: Die Ausgabe der Lebensmittel-Kisten beginnt erst in drei Stunden und doch sitzen schon die ersten Bedürftigen vor dem Gebäude im Holzdamm 4. Die Kälte scheint ihnen nichts auszumachen. Sie schnattern und tauschen sich aus. Unter ihnen ist auch Marita Farbowsky. Seit mehreren Jahren holt sich die Rentnerin schon Lebensmittel in der Einrichtung – und hat neben der Hilfe noch etwas Wertvolleres gefunden: neue Freunde.

Rund 250 Euro hat Marita Farbowsky nach allen Abzügen noch von ihrer Rente im Monat übrig. Zu wenig. „Das Geld reicht vorne und hinten nicht“, sagt die 60-Jährige. Umso dankbarer sei sie über das Angebot der Tafel. Wichtig aber sei ihr auch der Austausch mit den anderen Betroffenen. Denn schon vor drei Jahren hat sie ihren Mann verloren. „Danach war ich oft einsam und hatte kaum Kontakt mehr zu anderen Menschen“, berichtet sie. Nun sitzt sie alle zwei Wochen vor der Tafel und „klönt mit den anderen“.

„Niemand braucht sich hierfür schämen“

Rund 2000 Menschen nutzen derzeit das Angebot der Wismarer Einrichtung. Viele von ihnen sind älter und alleinstehend. So auch Hartmut Krudschinski, der am gleichen Tag dran ist wie Marita Farbowsky und mit zu ihrer eingeschworenen Gruppe gehört. „Hier lernt man sich kennen und ist weniger einsam“, sagt der 58-Jährige. Noch ist er zwar kein Rentner, er lebt aber auch von einem kleinen Arbeitslosengeld.

Zuletzt hat er als Touristenführer in einer Kirche gearbeitet. Dann hatte er eine Herzklappen-OP, seit der er nicht mehr arbeiten darf. „Der erste Gang zur Tafel war schon blöd. Niemand braucht sich aber hierfür schämen“, sagt Harmut Krudschinski deutlich. Das sei falscher Stolz. Schlechte Erfahrungen habe er durch seine Offenheit noch nicht gemacht.

Ein Leben lang hart gearbeitet

Stattdessen habe er dem ein oder anderen Kollegen sogar schon empfohlen, sich auch Hilfe bei der Tafel zu holen. „So schön wie es ist, dass es diese Einrichtung gibt, so schlimm ist es aber auch, dass sie so viele benötigen.“ Rentnerin Marita Farbowsky stimmt zu: „Ich habe immer hart gearbeitet und kann nun doch nicht davon leben.“ Gelernt habe sie einst Kranfahrerin, zuletzt gearbeitet habe sie in der Gastronomie.

Und so wie ihr geht es vielen. Auch Elfriede Hacker sitzt an diesem Morgen vor der Tafel. Sie habe schon einige Berufe ausgeübt: Kraftfahrerin, Bauarbeiterin und Verkaufsstellenleiterin. „Von meiner Rente bleibt nach allen Abzügen aber auch nur so viel, wie Marita hat. Immerhin bin ich noch verheiratet“, sagt die 67-Jährige. Trotzdem: Ohne die Unterstützung der Tafel würde es bei ihr nicht immer Mittag geben.

Stricksocken als Dank

Alle vierzehn Tage kommen die Betroffenen vorbei und kaufen sich für vier Euro eine Einzelkiste – gefüllt mit grundlegenden Nahrungsmitteln. Familien bekommen für fünf Euro einen praller gefüllteren Korb. Gern würde Tafel-Chef Detlef Lohne weniger Geld für die Kisten nehmen, wie andere Einrichtungen es auch tun. „Doch anders als diese erhalten wir keine dauerhafte Unterstützung beispielsweise von der Stadt“, sagt Vorsitzender Detlef Lohne.

Detlef Lohne ist seit acht Jahren erster Vorsitzender der Tafel in Wismar. Quelle: Pauline Rabe

Die Wismarer Tafel finanziert sich vorrangig durch Spenden – und durch die Einnahmen von den Betroffenen. Wer die vier oder fünf Euro aber mal nicht aufbringen kann, muss keinesfalls hungern. In Notsituationen gibt es Ausnahmen. „Herr Lohne hat ein wirklich großes Herz“, sagt Elfriede Hacker. Die Rentnerin habe sich für sein Engagement schon mit selbstgestrickten Socken bedankt. „Ich will ja wenigstens etwas Kleines zurückgeben.“

Damit die Tafel wie gewohnt weiterarbeiten kann und sich ein neues Kühlfahrzeug leisten kann – das dringend benötigt wird –, sammelt die Wismarer Lokalredaktion der OZ in ihrer diesjährigen Weihnachtsaktion Spenden für die Einrichtung. Bitte, liebe Leser, unterstützen Sie das ehrenamtliche Engagement.

Große Spendenbereitschaft

Die Spendenbereitschaft war in den ersten Tagen groß: Für Tafel und Tierheim sind bisher rund 2850 Euro zusammengekommen. Die erste große Spende kam von der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest, die schon lange Partner der OZ-Weihnachtsaktion ist. 750 Euro wurden von ihr gespendet. Es folgte eine 1000 Euro-Spende von Tim Langenbuch, Chef der Sonnen-Apotheke in Wismar. Herzlichen Dank dafür!

Wir bedanken uns außerdem bei: Autohaus Preuss (100 Euro), Marita Wegener (150), Marion Eckhardt (50), Margarete und Klaus Lucke (30), Katharina und Paul-Erich Lüthke (50), Monika Meike (20), Karin und Herbert Kompauer (30), Brigitte Abraham (20), Gabriele und Günter Lockner (200), Herbert Pertl (100), Roswitha Fritzsche (100), Anke und Ivo Kämmer (25), Ruth Ristau (20), Erika Koal (20), Ilona Golke (10) und Cornelia Wagner (20).

