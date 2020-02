Wismar

Am Frauentag, 8. März, wird im Wismarer Bürgerpark für den guten Zweck gelaufen. Die Runde durch den Bürgerpark und die Treppen hinauf zum Aussichtsturm soll auf das größte Laufevent in Wismar 2020 vom 5. bis zum 12. Juni aufmerksam machen. Dann wird an sieben Tagen rund um die Uhr für soziale Projekte gelaufen.

Spende für großes Laufevent im Juni

Die Idee für den Treppen-Spendenlauf am Sonntag, 8. März, stammt von Peter Holdt. Seine Motivation? „Das Engagement von Susann und Stefan Schröder für den kommenden Spendenlauf beeindruckt mich. Ich möchte, dass der Spendenlauf ein Erfolg wird und promote ihn deswegen gerne.“

Peter Holdt hat sich als DJ Peter Pegel in der Region einen Namen gemacht. Den Spendenlauf im Juni will er die ganze Woche mit Musik und Moderation unterstützen.

Freude bei Familie Schröder

Susann und Stefan Schröder haben für den „ Spendenlauf Wismar 24/7“ den Hut auf. „Ich finde es total klasse, dass Peter Holdt mit dem Treppenlauf auf das Event einstimmt und die Einnahmen für unser Spendenprojekt sind“, so Stefan Schröder, der in Nakenstorf am Neuklostersee wohnt, in Wismar als Geschäftsführer der Krebs Unternehmensgruppe tätig ist und beim größten Spendenlauf aller Zeiten in Wismar im März 2018 zusammen mit seiner Frau der Hauptorganisator war.

154 Stufen hoch

Der Treppen-Spendenlauf am 8. März findet von 11 bis 14 Uhr statt. Im Bürgerpark wird eine etwa ein Kilometer lange Runde gelaufen. Danach geht es die 154 Stufen des Aussichtsturms hoch. „Das entspricht einer Spendenrunde im Wert von zwei Euro“, so Peter Holdt, der auch schon Marathon gelaufen ist und in diesem Jahr erstmals am Rennsteiglauf in Thüringen teilnehmen will.

Peter Pegel macht Musik, Robert Plath spendet

Die jeweils zwei Euro werden von Robert Plath, Geschäftsführer von „ Plath Treppenbau“, als Hauptsponsor gespendet, erklärt Peter Holdt weiter. Er selbst will mit Musik für gute Stimmung sorgen. Außerdem erhalten die ersten 50 Frauen beim Treppen-Spendenlauf anlässlich des Frauentages eine Rose von Bürgerschaftsmitglied Tilo Gundlack. Damit die erschöpften Läufer nicht schlappmachen, wird auch an warmen Tee und Wasser gedacht.

Peter Holdt: „Das erlaufene Geld wird zu 100 Prozent an das Spendenprojekt von Susann und Stefan Schröder übergeben.“ In dem Spendentopf befinden sich bereits – ohne dass auch nur ein Kilometer gelaufen wurde – 6000 Euro. Firmen haben das Geld bereits zur Verfügung gestellt.

Geld für drei Projekte

Mit dem Geld sollen in diesem Jahr drei Projekte unterstützt werden: der Förderverein für die Kinder der Schweriner Kinderklinik und des Kinderzentrums Mecklenburg e.V., der Förderverein Kinder- und Jugendmedizin Wismar sowie ein weiteres Vorhaben. Bedürftige Vereine und Einrichtungen können sich mit einem konkreten Projekt bei den Organisatoren gerne melden – per Mail an susannewiedemann@googlemail.com oder auf dem Handy unter der Nummer 0170/358 88 24.

Schulen machen mit

Unterstützt wird der „ Spendenlauf Wismar 24/7“ vom 5. bis 12. Juni im PSV-Stadion von der Rudolf-Tarnow-Grundschule, vom Geschwister-Scholl- und vom Gerhart-Hauptmann-Gymnasium. Stefan Schröder: „Die Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen. In Kürze geben wir die Laufzeiten für die Nachtstunden raus. Wir sind gespannt, wie in diesem Jahr die Resonanz sein wird und hoffen, dass erst einmal viele Läufer beim Treppenlauf am 8. März mitmachen.“

Riesiger Erfolg 2018

Beim „ Spendenlauf Wismar 24/7“ 2018 wurden bei Schnee, Wind, Kälte und Sonne 35 445 Runden im PSV-Stadion von Freizeitläufern aller Altersklassen gedreht. Eine fast unglaubliche Spendensumme von 39 000 Euro für soziale Projekte kam zusammen.

