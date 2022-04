Tressow

Mädchen und Jungen aus der Kita „Zwergenstübchen“ haben gestern den neuen Spielplatz in ihrem Dorf in Betrieb genommen. Kaum, dass die Kinder die neu gestaltete Fläche hinter dem großen Wohnblock am Meiersdorfer Weg erreicht hatten, gab es für sie kein Halten mehr. Nach Herzenslust probierten sie die Spielgeräte aus. Die Großen aus dem Kindergarten erklommen das Klettergerüst, die Kleineren aus der Krippe machten es sich in der Nestschaukel bequem. Andere Knirpse fingen an, im großen Sandkasten zu buddeln, testeten die Wippe, die Rutsche und die Schaukel. Auch ein Wipp-Element fand den Gefallen der Kinder, denn auf diesem Spielgerät können sie zu viert wippen.

Standort mitten im Dorf und geschützt zur Straße

Mit Freude sahen Bürgermeisterin Anne Homann-Trieps und die Sozialausschussvorsitzende Kathi Krtschil, wie viel Spaß die Kitakinder auf dem Spielplatz haben. Hier gab es vorher nur eine alte Sandkiste und eine kaputte Bank. Ursprünglich war die Idee, am Tressower See einen neuen Spielplatz zu bauen. Aber das beliebte Naherholungsgebiet wird vor allem in der warmen Jahreszeit genutzt. „Dann fiel uns dieses Grundstück hinter dem Wohnblock ein. Es gehört ebenfalls der Gemeinde“, erzählte die Bürgermeisterin.

Bürgermeisterin Anne Homann-Trieps spielt mit Kindern im neuen großen Sandkasten. Quelle: Haike Werfel

Die Gemeindevertreter befanden diesen Standort mitten im Dorf und geschützt zur Straße als den besseren. Zudem befindet er sich in unmittelbarer Nähe zur Kindertagesstätte. „Wir können jetzt regelmäßig einen Ausflug hierher machen“, sagte Kita-Leiterin Ines Riediger. Sie und vier Erzieherinnen sowie ein Auszubildender betreuen im „Zwergenstübchen“ 47 Mädchen und Jungen im Alter von drei Monaten bis zum Schuleintritt. An der Einweihung des Spielplatzes nahmen gestern 18 Kinder teil.

Neuer Kinderspielplatz auch im Ortsteil Dalliendorf

Der verfügt außerdem über eine Tischtennisplatte. Zwei Bänke und ein Tisch laden obendrein zum Picknick ein und bieten Erwachsenen eine Sitzgelegenheit, um ihren Nachwuchs beim Spiel beaufsichtigen zu können. „Schön, dass der Platz nach der Planung im vergangenen Jahr so schnell gebaut werden konnte“, zeigte sich Anne Homann-Trieps zufrieden. Dafür hat die Gemeinde Bobitz 17 500 Euro Fördermittel erhalten, zehn Prozent musste sie aus dem eigenen Haushalt beisteuern. „Wir legen auch immer Wert darauf, dass die Spielgeräte aus witterungsfestem Material sind und möglichst lange halten“, ergänzte Kathi Krtschil.

Am Nachmittag wurde ein weiterer Spielplatz für die Kinder im Ortsteil Dalliendorf eingeweiht. Auch dort wurde ein kleines Gemeindegrundstück aus dem Dornröschenschlaf erweckt. Bereits vor zwei Jahren hatte die Gemeinde Bobitz insgesamt 88 600 Euro in neue Spielplätze investiert. Sie wurden in Groß Krankow, Dambeck, Rastorf, Bobitz und Beidendorf errichtet.

Von Haike Werfel