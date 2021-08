Tressow

Der Tressower See als Geheimtipp zum Baden? Für Einheimische sicher nicht. Sie wissen das großzügige Areal mit mehreren herrlichen Liegewiesen zu schätzen. Eine von der Badestelle etwas abgelegene Wiese verspricht hinter hohen Büschen Abgeschiedenheit und Ruhe. An der Badestelle selbst gibt es sogar einen Mini-Strand, eine kleine Fläche mit weichem Sand, die sich auch zum Burgenbauen eignet.

Der etwa zehn Meter breite Flachwasserbereich am Ufer ist für Nichtschwimmer gekennzeichnet. Eine Kette trennt ihn vom tieferen Wasser ab. Die Badegäste freuen sich jedoch über den nagelneuen Schwimmsteg. Ins Wasser zu springen, macht vielen Schwimmern Spaß, egal ob per Kopf-, Kerze- oder Paketsprung. Leitern führen aber auch gemächlich hinab ins tiefe Wasser.

Spezialfirma hat Schwimmsteg am Tressower See gebaut

„Wir wollten das Risiko nicht eingehen, dass der Steg in dieser Saison hätte gesperrt werden müssen.“ Anne Homann-Trieps, Bürgermeisterin Quelle: Haike Werfel

Innerhalb eines Jahres hat die Gemeinde Bobitz, zu der Tressow gehört, den Badesteg erneuern lassen. Eine Metallbaufirma aus Rechlin, Mecklenburgische Seenplatte, hat den Schwimmsteg errichtet. Er ersetzt die alte Steganlage, die Anfang der 1990er-Jahre gebaut worden war. Sie war nicht mehr betriebssicher. „Vor allem der Unterbau war sehr schadhaft“, berichtet die Bürgermeisterin.

Im vergangenen Jahr ließ die Gemeinde prüfen, ob der Steg repariert werden kann. „Wir wollten das Risiko nicht eingehen, dass er in dieser Saison hätte gesperrt werden müssen“, begründet Anne Homann-Trieps. Die eingeholten Angebote ergaben, dass eine Reparatur fast so viel kostet wie ein neuer Badesteg. Knapp 100 000 Euro waren für einen Ersatzbau veranschlagt.

Gemeinde wollte nicht auf Förderung warten

Die Gemeindevertreter entschieden, das Geld dafür aus dem Haushalt bereitzustellen. „Das war machbar“, sagt die Bürgermeisterin, „wir wollten nicht ein bis zwei Jahre auf eine eventuelle Förderung warten.“ Auch die naturschutzrechtliche Prüfung durch den Landkreis sei schnell erfolgt, so dass die Bauarbeiten zügig vonstatten gehen konnten.

„Viele Kinder aus der Umgebung baden gerne im See“, berichtet die Bürgermeisterin. Auch zahlreiche Wismarer und Schweriner wissen die natürliche Badestelle mit der herrlichen Liegewiese in wunderschöner Vegetation zu schätzen. Anne Homann-Trieps selbst kommt gerne hierher, „am liebsten in aller Frühe“, um im See zu schwimmen. „Ich bin eine leidenschaftliche Nutzerin“, verrät sie.

Die Badestelle ist bei Einheimischen und Urlaubern beliebt. Quelle: OZ

Für sie sind die Kosten von knapp 108 000 Euro eine Investition in die Zukunft, „für unsere Jugend und auch für zusätzliche Besucher“. Selbst Angler hat sie schon gesehen, die morgens vom Steg aus ihre Rute auswerfen.

Innenministerium hatte zunächst Bedenken

Dabei hatte es vor Monaten noch „strikte, fast angstmachende Hinweise“ aus dem Innenministerium gegeben, dass Bürgermeister bei Badeunfällen in Haftung genommen würden. Als Juristin habe sie recherchiert und sei zu einer anderen Auffassung gelangt. „Ich hafte als Bürgermeisterin für die Verkehrssicherheit, die Verkehrssicherungspflicht, für die Dinge, die wir in der Gemeinde errichten lassen, wo man öffentlichen Verkehr zulässt“, erklärt Anne Homann-Trieps. „Ich habe geprüft, ob ein Badesteg ohne Sprungturm besondere Gefahren birgt, die über das normale Lebensrisiko hinausgehen. Das ist nicht der Fall. Deshalb halte ich einen verkehrssicheren Steg für zulässig, ohne rund um die Uhr Lebensretter im Einsatz zu haben.“

Sie findet es verantwortungsvoll, den Steg zu ersetzen und ihn nicht zurückzubauen. Denn das wäre die Alternative gewesen. „Nachdem unsere Gemeindevertretung den Ersatzbau schon beschlossen hatte, kam vom Innenministerium eine neue Information, die meine Interpretation der bisherigen Rechtssprechung gestärkt und gestützt hat.“

Ein Stillgewässer Der Tressower See ist rund 60 Hektar groß und ein sogenanntes Stillgewässer. Er befindet sich nördlich von Tressow, einem Ortsteil der Gemeinde Bobitz, sowie auf dem Territorium der Gemeinde Gägelow. Etwa 1950 Meter lang und maximal etwa 460 Meter breit ist der See. An der tiefsten Stelle ist er rund 20 Meter tief, an der Badestelle soll das Wasser etwa drei bis fünf Meter tief sein.

Tressower See hat top Wasserqualität

An den heißen Tagen dieses Sommers sei der Schwimmsteg voller Badegäste gewesen. Auch jetzt bei weniger Hitze kommen Jung und Alt zum Baden. „Die Wassertemperatur ist angenehm“, erzählen Kinder, die im Dorf ihr Ferienquartier haben. Sie beträgt jetzt etwa 22 Grad. Die Wasserqualität des Tressower Sees, die das Gesundheitsamt des Landkreises regelmäßig kontrolliert, ist sehr gut. Und die Bürgermeisterin lobt den Gemeindearbeiter Gordon Sowada, der die Liegewiesen so gewissenhaft mäht und für Ordnung sorgt. „Wir wollen noch mehr Bänke aufstellen und eine Beach-Volleyballfläche schaffen“, kündigt sie an. „Der Auftrag ist bereits ausgelöst.“

