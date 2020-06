Trotz Corona: In diesen Urlaubsregionen in MV sind die Immobilienpreise gestiegen

Rostock

Die Corona-Krise hat augenscheinlich keine Auswirkungen auf die Nachfrage von Immobilien in den Urlaubsregionen von Mecklenburg-Vorpommern. Denn wie eine aktuelle Auswertung des Immobiliendienstleister McMakler ergab, ist das Interesse an Häusern im ersten Quartal 2020 von Poel bis Stettiner Haff weiterhin hoch. Dafür wurden die aktuellen Immobilienpreise mit denen aus dem ersten Quartal 2019 verglichen. Allerdings sind auch Veränderungen zu beobachten: Während die Immobilienpreise im vergangenen Jahr in allen elf analysierten Regionen stiegen, sinken die Preise 2020 in immerhin zwei Regionen.

„Der Immobilienmarkt an der Ostsee scheint sich neu zu formieren. Regionen, wie das Stettiner Haff, wo Immobilien bislang am preisgünstigsten waren, legen deutlich zu. Kaufinteressenten sollten sich den Markt an der Ostseeküste daher gründlich anschauen und prüfen, inwieweit sich ihre bevorzugte Region verändert“, gibt Felix Jahn, CEO und Gründer von McMakler, zu bedenken.

Zwei Regionen aus MV in den Top 3

McMakler nahm die Preisentwicklung von sieben Regionen in MV unter die Lupe. Darunter sind Wismar/ Poel, Rostock, Fischland-Darß-Zingst, Stralsund-Anklam, Rügen, Usedom und Stettiner Haff. Außerdem wurden Flensburg, Lübeck, Fehmarn und Kiel betrachtet. Die Marktpreise pro Quadratmeter lagen im ersten Quartal 2020 zwischen 1080 (Stettiner Haff) und 3109 Euro ( Lübeck).

Doch in den Top 3 sind auch Rügen (2945 Euro pro Quadratmeter) und Usedom (2933 Euro pro Quadratmeter) gelandet. Spannend ist jedoch: Während die Preise auf Rügen sogar um zehn Prozent in die Höhe klettern, lässt sich auf der beliebten Ferieninsel Usedom ein Rückgang um drei Prozent feststellen.

Trend geht weg von den Inseln

„Bereits im vergangenen Jahr konnten wir eine Ausweichbewegung der Kaufinteressenten weg von den beliebten Inseln Rügen und Usedom auf das Festland oder die umliegenden Halbinseln feststellen. Dieser Trend scheint zumindest auf Usedom Wirkung zu zeigen“, erklärt Jahn von McMakler.

Mit nur knappem Abstand zum Drittplatzierten folgt die Region Rostock. In Rostock steigen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise um lediglich drei Prozent auf 2882 Euro pro Quadratmeter. Wer eine Immobilie unter 2500 Euro pro Quadratmeter sucht, sollte einen Blick in die Region Wismar/ Poel werfen. Die Preise für Wohneigentum liegen hier bei 2477 Euro pro Quadratmeter. Um drei Prozent sind die Preise dort im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken.

Billigste Quadratmeterpreise am Stettiner Haff

Die Schlusslichter des Immobilienpreis-Rankings bilden die Regionen Fischland-Darß-Zingst mit einer Steigerung von drei Prozent auf 1956 Euro pro Quadratmeter, Stralsund-Anklam mit zehn Prozent auf 1744 Euro pro Quadratmeter und das Stettiner Haff mit acht Prozent auf 1080 Euro pro Quadratmeter. „Bereits vergangenes Jahr waren Stralsund-Anklam und das Stettiner Haff die Regionen mit den günstigsten Quadratmeterpreisen an der Ostseeküste. Doch bereits da war ein Aufwärtstrend bei den Preisen festzustellen, der sich dieses Jahr noch weiter verstärkt. Wer sich also für Wohneigentum vor Ort interessiert, sollte zuschlagen, ehe die Preise weiter anziehen“, rät Felix Jahn.

Alle Preise im Überblick In der Übersicht stehen die Euro-Preise pro Quadratmeter für die elf untersuchten Regionen im ersten Quartal 2020. Die Prozentangabe in den Klammern gibt die Preisentwicklung im Vergleich zum ersten Quartal 2019 an. 1. Lübeck 3109 (+9 Prozent) 2. Rügen 2945 (+10 Prozent) 3. Usedom 2933 (-3 Prozent) 4. Rostock 2882 (+3 Prozent) 5. Kiel 2840 (+14 Prozent) 6. Wismar/ Poel 2477 (-3 Prozent) 7. Flensburg 2333 (+15 Prozent) 8. Fehmarn 2282 (+6 Prozent) 9. Fischland-Darß-Zingst 1956 (+3 Prozent) 10. Stralsund-Anklam 1744 (+10 Prozent) 11. Stettiner Haff 1080 (+8 Prozent)

Die Datenerhebung von McMakler basiert auf einer Auswertung inserierter Kaufangebote für Häuser und Wohnungen (nur Bestandsbauten, Baujahr bis 2014) verschiedener Immobilienportale für das erste Quartal 2019 und erste Quartal 2020. Da sich jede Immobilie im Baujahr, der Wohnlage und Ausstattung unterscheidet, sind diese Immobilienpreise keine Grundlage für eine exakte Berechnung des Quadratmeterpreises, sondern dienen als Orientierung.

