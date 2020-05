Trotz Corona: Jugendamt zählt weniger Kindeswohlgefährdungen in Nordwestmecklenburg

Wismar

Es ist fast eine Überraschung für das Jugendamt in Nordwestmecklenburg: Während der Corona-Zeit gab es weniger sogenannte Inobhutnahmen als zuvor. “Wir hatten uns zu Beginn gefragt, ob das gut geht“, gibt Beate Dellin, Fachdienstleiterin für den Bereich Jugend beim Landkreis, zu. Viele Jugendämter in MV, Opferorganisationen und die Polizei hatten befürchtet, dass es zu mehr Gewalt und Konflikten zwischen den Menschen und in Familien kommen könnte. Doch bislang bestätigt sich diese Angst nicht.

Weniger in Obhutnahmen in den Corona-Monaten

Im gesamten ersten Quartal 2020 seien laut Beate Dellin 24 Kinder aus Nordwestmecklenburg in Obhut des Jugendamtes gewesen. Während es im Januar und Februar noch insgesamt 16 waren, waren es im März und April – also in den Corona-Monaten – jeweils „nur“ vier.

Beate Dellin ist beim Landkreis Nordwestmecklenburg Fachdienstleiterin für den Bereich Jugend. Quelle: Michaela Krohn

Laut Fachdienstleiterin Beate Dellin habe das Meldesystem trotz der Corona-Einschränkungen gut funktioniert. Die Mitarbeiter des Jugendamtes und die Helfer der Träger, die im Auftrag der Behörde unterwegs sind, seien trotz Kontaktbeschränkungen zu und in die Familien gegangen. „Sie haben Schutzausrüstungen gestellt bekommen“, so Dellin. Viele hätten sich auch einfach draußen mit den Familien getroffen oder auch mal am Telefon beraten.

Jugendamt : Einschränkungen könnten auch gut sein

„Es gab auch in dieser Zeit immer mal wieder Meldungen“, berichtet Beate Dellin. Die seien aber nicht signifikant höher gewesen als vor der Corona-Krise. Im Gegenteil. „Wenn die Familien gezwungen sind, mehr Zeit mit einander zu verbringen, weil die Kinder nicht in die Schule oder den Kindergarten gehen können, kann das auch gut sein“, sagt Beate Dellin.

Nichtsdestotrotz seien die Lockerungen gut für viele Familien. „Sie können wieder durchatmen“, so die Fachdienstleiterin. Allerdings könne es sein, dass „etwas nachkommt“, doch noch Meldungen aus den Familien kommen. Gut sei aber für viele, dass nun wieder Kontakte zu anderen Kindern möglich sein.

Auch „Weisser Ring“ meldet nicht mehr Fälle

Dankbar zeigt sich die Fachdienstleiterin ihren Mitarbeitern im Jugendamt und den Helfern bei den Trägern gegenüber. Sie hätten trotz der besonderen Zeit gute Arbeit geleistet, auch die Familien selbst. Kinder, die zum Beispiel nicht bei ihren Eltern leben, die aber dennoch Kontakt haben wollen, seien Video-Telefonate ermöglicht worden. Die Mitarbeiter seien kreativ und engagiert gewesen.

Auch die Opferschutzorganisation „Weisser Ring“ meldet durch die Corona-Krise nicht explizit mehr Fälle. „Zumindest keine, die uns bekannt sind“, sagt Jens Strohschein, stellvertretender Außenstellenleiter des „Weissen Rings“ in Wismar. Zwar könne es sein, dass es mehr Opfer von Gewalt oder anderen Straftaten durch die Einschränkungen der Pandemie gebe, die seien der Organisation aber bislang nicht bekannt. Es sei auch immer eine Hürde, sich überhaupt als Opfer zu sehen und dann auch Hilfe vom „Weissen Ring“ anzunehmen.

Auch die Polizei teilte bereits mit, dass nicht mehr bekannte Fälle von häuslicher Gewalt während der Corona-Einschränkungen im März und April gab als im Vergleich zum Vorjahr.

