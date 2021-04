Wismar

Im Gebäudekomplex Altwismarstraße 7-17 (nahe des Edeka-Marktes) in der Altstadt öffnete gestern ein weiteres Corona-Testzentrum. Damit gibt es jetzt acht Standorte in Wismar, an denen sich Testwillige schnell und kostenlos auf Coronaviren testen lassen können. Das ist außerdem im Haus 18 auf dem Hochschulgelände möglich, in vier Apotheken, im dm-Drogeriemarkt und in dem vor einer Woche eröffneten Schnelltestzentrum in der Cairful med GmbH am Alten Holzhafen.

Verhaltener Start im neuen Testzentrum

Bereits vor 8 Uhr standen die ersten Frauen und Männer vor der Tür des neuen Bürgertestzentrums in der Altwismarstraße. Die städtische Wirtschaftsfördergesellschaft hat dafür die Räume der ehemaligen Ernstings-family-Filiale angemietet. Mitarbeiter der Johanniter Unfallhilfe und des Malteser Hilfsdiensts nehmen hier montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr sowie am Sonnabend von 8 bis 14 Uhr einen Corona-Schnelltest vor. Der Start sei verhalten gewesen, sagt Felix Springstein. „In den ersten zwei Stunden gab es ein paar wenige Terminbuchungen. Testwillige können es aber auch ohne Termin versuchen“, ermuntert er die Menschen.

In der Altwismarstraße 7 bis 17 wurde das neue Schnelltestzentrum eingerichtet. Quelle: Haike Werfel

Testkapazitäten reichten bislang nicht aus

Auf Wunsch der Stadt wurde diese Testmöglichkeit innerhalb einer Woche auf den Weg gebracht, berichtet der Koordinator für die Testzentren in Wismar, Neuburg und Neukloster. In einer vierstündigen Testpause wurden gestern die drei Testkabinen geliefert und aufgestellt. „Mit der Corona-Landesverordnung vom 3. April wurde die allgemeine Testpflicht für den Besuch des Einzelhandels und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen eingeführt. Die Kapazitäten von rund 300 Tests am Tag reichten jedoch bei Weitem nicht aus, um dem Bedarf nachzukommen“, erklärt Citymanagerin Victoria Binz-Gruber die Einrichtung eines weiteren Testzentrums.

Im harten Lockdown sinkt der Testbedarf

Inzwischen hat die Landesregierung einen harten Lockdown angeordnet. Die Einzelhandelsgeschäfte und Kosmetiksalons sind seit gestern geschlossen. Blumenläden, Buchhandlungen, Drogerien und Sanitätshäuser, Optiker und Hörgeräteakustiker, Tierbedarfs- und Futtermittelmärkte dürfen ganz normal öffnen. Hier gelten zwar eine Personenbegrenzung und die AHA-Regeln, aber die Kundschaft benötigt keinen Negativtest. Darüber hinaus können alle geschlossenen Einzelhandelsgeschäfte Abhol- und Lieferdienste sowie über Click and Collect ihre Waren anbieten, das heißt, nach der Online-Bestellung werden sie von den Kunden abgeholt. Auch dafür brauchen sie keinen Corona-Schnelltest.

Laut Mitarbeiter kommen gefühlt weniger Leute

Bei einer Stippvisite im Testzentrum auf dem Campus, das ebenfalls die Johanniter mit den Maltesern betreiben, kamen gestern Nachmittag nur vereinzelt Testwillige vorbei. Fünf Termine in einer Stunde wies die Buchung aus. „Gefühlt waren schon am Sonnabend weniger Leute hier“, sagt Laura Dahm. Die Abiturientin hilft ehrenamtlich zwei- bis dreimal pro Woche im Testzentrum. „Wen wundert’s. Die Leute dürfen ja jetzt nirgendwo mehr hin.“ Oft genug würden Termine auch nicht wahrgenommen. Sie könnten im Internet storniert werden. „Das wird leider nicht gemacht“, berichtet die Mitarbeiterin.

Blick ins Testzentrum in Haus 18 der Hochschule Wismar. Quelle: Haike Werfel

„Anfangs haben wir ohne Terminvergabe getestet, da kamen zwei Personen auf fünf Minuten“, erzählt Felix Springstein. In der vergangenen Woche nahmen die Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer täglich gut 200 Testungen vor – mit Terminvergabe. Der Koordinator geht davon aus, dass sich das jetzt beruhigen wird.

Ratsapotheke hat vollen Test-Terminkalender

Anderenorts war gestern von einem rückläufigen Bedarf noch nichts zu spüren. „Wir haben einen sehr vollen Terminkalender und wir haben immer noch Anrufe wegen Terminen“, sagt Jan Ploen, Inhaber der Ratsapotheke. Hier werden Interessierte alle zehn Minuten in der Zeit von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr getestet. „Bis zum 27. April sind wir ausgebucht bis auf ein paar Lücken“, teilt der Apotheker mit. Lücken würde es immer mal wieder geben, weil Leute anrufen und ihren Termin absagen.

„Die wenigsten brauchen den Test zum Shoppen“

Vor einer Woche hat die Cairful med GmbH, ein Intensivpflegedienst am Alten Holzhafen, ein öffentliches Corona-Testzentrum eröffnet. Nach Angaben von Qualitätsmanagerin Cornelia Hüttche wurde das Angebot sehr gut angenommen. „Wir hatten etwa sechzig Testungen pro Tag. Die meisten Menschen kommen, wie sie mir sagten, weil sie einen Termin beim Friseur oder bei der Physiotherapie haben. Einige mussten auch zur Fahrschule. Es waren gar nicht so viele, die sagten, dass sie den Test zum Einkaufen brauchen.“ Außerdem würden einige Beschäftigte aus den benachbarten Unternehmen das Angebot des Schnelltests nutzen. Der Bedarf sei auch gestern Vormittag unverändert gewesen. „Ich habe nicht beobachtet, dass wir Rückgänge hatten“, berichtet Cornelia Hüttche.

Hier sind Tests möglich Ohne Terminvergabe bietet die Cairful med GmbH am Alten Holzhafen 11 kostenlose Schnelltests an: montags bis freitags von 7.45 bis 9.45 Uhr und 12.30 bis 15.30 Uhr. Mit und ohne Termin sind Tests in den Bürgertestzentren im Haus 18 der Hochschule und in der Altwismarstraße 7 bis 17 möglich: montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr sowie samstags von 8 bis 14 Uhr. Terminbuchung unter www.johanniter.de/mv-testen oder per Telefon unter 0385-20 22 73 90 Nur mit Termin bieten die Anker-, die Hirsch-, die Ratsapotheke und die Apotheke am Friedenshof sowie der dm-Drogeriemarkt in der Zierower Landstraße 7 (Anmeldung per App oder im Internet) kostenlose Schnelltests an.

