Wismar

Nach dem angekündigten weltweiten Stellenabbau bei Schottel wird hinter den Firmentüren mit Betriebsrat und Gewerkschaft nach wie vor verhandelt – darüber, wie viele Kündigungen es an den einzelnen Standorten geben wird. „Ende Januar sollen genaue Zahlen vorliegen“, kündigt der Wismarer Niederlassungsleiter Michael Potts an. Laut einer Pressemitteilung von August 2019 sollen um die 150 Stellen beim Hersteller für Schiffsantriebe wegfallen – betroffen sind auch alle drei deutschen Standorte: Wismar, Spay am Rhein und Dörth. Gespart wird in allen Bereichen. „Betroffen sind Produktion, Verwaltung und Entwicklung“, ergänzt Michael Potts. Gründe für die schwächelnde Auftragslage sind der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie das schwächelnde Offshore-Geschäft.

Weniger Aufträge für Schiffsneubauten

Leitet die Schottel-Niederlassung in Wismar: Michael Potts Quelle: Kerstin Schröder

Wie Potts betont, sei die Schottel-Gruppe „ein kerngesundes Unternehmen“. 2018 sei mit einem guten Ergebnis abgeschlossen worden. Doch vor allem die maritime Sparte sei sehr stark vom Export (90 Prozent) abhängig. Die anhaltenden politischen Auseinandersetzungen um den internationalen Handel sorgen für Zurückhaltung für Schiffsneubauten. Außerdem sinke die Nachfrage für Antriebe von Schiffen, mit denen Öl und Gas auf hoher See gewonnen werden. Das wirke sich vor allem auf den Standort Wismar mit derzeit 180 Mitarbeitern aus, dessen Fokus auf der Entwicklung und Montage von Antrieben für Spezialschiffe liegt. 2017 sind in Wismar noch 135 Schiffsantriebe gefertigt worden, 2019 sind es 65. Die Folge: Sechs Monate hat es in diesem Jahr an der Küste Kurzarbeit gegeben.

Zur Galerie Blick ins Wismarer Schottel-Werk

Reduzierung der Arbeitszeit im Gespräch

Hydraulik-Facharbeiter Uli Sawade bereitet den Prüflauf eines Schiffsantriebes vor. Quelle: Kerstin Schröder

Während an den deutschen Standorten mit insgesamt 1062 Mitarbeitern noch über den konkreten Stellenabbau verhandelt wird, steht eine Entscheidung bereits fest: Das 1998 eröffnete Schottel-Werk im chinesischen Suzhou mit 66 Mitarbeitern wird zum Jahresende geschlossen. Die Aufträge, die dort bisher abgearbeitet wurden, werden auf die deutsche Standorte verteilt. „Wir setzen auf die Marke ,Made in Germany’“, betont Potts. Der Stellenabbau in China reiche aber nicht aus, um die deutschen Standorte zu verschonen. Ziel ist es aber, die Jobs so gut wie möglich sozialverträglich zu reduzieren – unter anderem mit Vorruhestandsregelungen. Gespräche dazu werden auch in Wismar geführt. Auch über eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit wird diskutiert. Für Michael Potts, der seit 15 Jahren beim Schottel in Wismar arbeitet und seither nur einen Wachstumskurs erlebt hat, ist es eine schwierige, herausfordernde Zeit. Aber: „Wir müssen jetzt die Weichen für die Zukunft stellen“, betont er.

Junge Leute müssen nicht um Jobs fürchten

Das Unternehmen gibt eine Standortgarantie bis Ende 2021 ab und kündigt an, dass der Stellenabbau moderater ausfallen wird als noch im Sommer befürchtet. Das heißt, es werden am Ende wohl weniger als 150 Stellen sein. Aber auch dazu werden noch keine konkreten Zahlen genannt. Junge Leute müssen nicht um ihre Jobs fürchten: Die Azubi-Stellen sind nicht gefährdet. Und es soll auch weiterhin ausgebildet werden. Drei neue Lehrstellen (Mechatroniker, Zerspanungs- und Industriemechaniker) werden nächstes Jahr in Wismar angeboten. Außerdem werde der Standort Wismar durch eine neue Krananlage gestärkt, betont Potts. In die wird 2020 kräftig investiert: 400 000 Euro.

Umweltfreundlichere Antriebe werden entwickelt

Die alte Krananlage, die sich unter dem Hallendach entlang bewegt, wird 2020 erneuert. Quelle: Kerstin Schröder

Aufgebaut wird die Anlage in einer spektakulären Aktion. Das Hallendach muss abgenommen und die Anlage mit einen Kran hinein gehoben werden. „Das Projekt muss zügig vorangehen, weil währenddessen hier alles stillsteht“, sagt Potts. Er hofft, dass die neue Krananlage nach zwei Wochen steht. Die alte stammt aus DDR-Zeiten und trägt noch die Beschriftung VEB (Volkseigener Betrieb).

Neben neuer Infrastruktur wird auch in die Entwicklung und den Bau moderner, umweltfreundlicherer Antriebssysteme investiert. So rüstet Schottel die erste Fähre der Welt aus, die mit Flüssigwasserstoff fahren soll. Insgesamt sind zwei Schiffe dieser Art für einen norwegischen Fährbetreiber geplant. Sie sind 82 Meter lang und sollen ab dem Frühjahr 2021 eingesetzt werden. Sie können 299 Passagiere und 80 Autos transportieren. Die großen Teile für die sogenannten Azimutantriebe werden in Wismar gebaut.

180 Mitarbeiter in Wismar Die Schottel-Gruppe mit Hauptsitz in Spay am Rhein ist ein Hersteller von Antrieben und Steuerungen für Schiffe und Offshore-Anwendungen. Gegründet wurde das Unternehmen 1921. Die maritime Sparte hat 938 Mitarbeiter weltweit. Dazu zählt auch der Standort Wismar. Dort arbeiten zurzeit etwa 180 Mitarbeiter.

Lesen Sie auch:

Kontakt zur Autorin:

Von Kerstin Schröder