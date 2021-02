Wismar

Die knackigen Minustemperaturen der letzten Tage haben viele Gewässer in und um Wismar zufrieren lassen. Schlittschuhläufer sind vielerorts zu sehen. So auch auf dem Lenensruher Teich bei der Kanalstraße, der auch Jungfernteich genannt wird.

Kinder und Erwachsene haben den Schnee für den Spaß auf zwei Kufen beiseitegeschoben, um ein paar Runden auf dem Eis zu drehen. Sogar Eishockey wird gespielt. Viele ältere Wismarer fühlen sich an ihre Kindheit erinnert, als sie sich schon damals auf dem Eis vergnügten.

Keine Freigabe unabhängig der Witterung

Bevor es auf den Teich geht, steht ein Schild, mit der Warnung: „Betreten der Eisfläche verboten“. Doch angesichts der Minustemperaturen der letzten Tage lassen sich davon offenbar wenige Schlittschuhläufer abhalten.

Dabei hat auch die Stadtverwaltung in dieser Woche erklärt: „Das Betreten der Eisflächen in der Hansestadt ist verboten.“ Unabhängig von der Witterung werde es keine Freigabe für das Betreten der Eisflächen von der Stadt geben. Die Polizei war am Mittwoch vor Ort. Es seien „erzieherische Gespräche“ geführt worden, Anzeigen gab es nicht, so ein Polizeisprecher.

Von Heiko Hoffmann