Tüzen: Erkennungsmarke aus dem Zweiten Weltkrieg – diesem Mann hat sie gehört

Tüzen

Das ging schnell. Nur wenige Tage nachdem im Obstgarten von Yann-Christoph Collin in Tüzen bei Wismar eine Erkennungsmarke aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde, konnte geklärt werden, wem sie einst gehörte: Marius Colombet de Sainte Sigolene.

Anja Fischer, Pastorin für Flüchtlingsangelegenheiten, hatte kurz nach der Veröffentlichung des seltenes Fundes in der OSTSEE-ZEITUNG die Mitteilung erhalten, dass diese Marke eindeutig dem besagten Marius Colombet de Sainte Sigolene zugeordnet werden kann. Das sagt der Sohn des französischen Kriegsgefangenen René Sappez, der damals in Tüzen gelebt hat. In dessen Tagebuch befindet sich auch eine Namensliste, in der Marius Colombet mit der Nummer seiner Erkennungsmarke gleich hinter der von René Sappez auftaucht.

Ehemaliges Rittergut

Herausgefunden hat Gilles Sappez weiterhin, dass der Mann aus Frankreich 1984 aus dem Leben geschieden ist. „Es ist also sicher, dass er nicht in Deutschland starb“, kommentiert Sappez im Schreiben an die Schweriner Pastorin. Er gehörte zu der Gruppe, die vor zwei Jahren das ehemalige Rittergut Kirchner in Tüzen besuchte, wo die Kriegsgefangenen als Zwangsarbeiter eingesetzt wurden. Bei dem Besuch dabei gewesen ist auch Anja Fischer, die sie zu dem Treffen eingeladen hatte.

Ganz aufgeklärt ist das Rätsel um die entdeckte Erkennungsmarke damit aber noch nicht. Denn wie ist die halbe Marke in den Boden gelangt, obwohl Marius Colombet die schwere Zwangsarbeit in Tüzen überlebt hat? „Ich weiß nicht, wie diese halbe Plakette in Tüzen bleiben konnte: verloren, kaputt, absichtlich weggeworfen?“, fragt sich auch Gilles Sappez. Er hat in den vergangenen Jahren eigene Nachforschungen zu der Familie von Colombet angestellt. Sie erwiesen sich allerdings als sehr schwierig, da dieser selbst keine Kinder hatte. Nach der Entdeckung in Tüzen will Sappez nun erneut Kontakt zu der Familie aufnehmen. Denn ihn interessiert es sehr, wie es zu diesem Fund in Tüzen kommt. Vielleicht bringt Sappez bald Licht ins Dunkel. Es bleibt also weiterhin spannend.

Von Dirk Hoffmann