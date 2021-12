Wismar

Großer Schock für eine Grevesmühlenerin, die täglich zur Arbeit nach Wismar fährt: Je nach Dienstbeginn ist sie mal länger und mal kürzer auf der Suche nach einem Parkplatz. Meistens wird sie im Vogelsang, in der Dr.-Liebenthal-Straße, in der Goethestraße, am Turnplatz oder im Turnerweg fündig. In der letztgenannten Straße hatte sie kürzlich unliebsame „Post“ an der Windschutzscheibe: ein Knöllchen vom Ordnungsamt. Mit Blick auf das Verwarngeld hätte es ihr fast die Socken ausgezogen: 55 Euro. Begründung: Parken auf dem Gehweg. Mit dem neuen Bußgeldkatalog vom 9. November bittet der Staat nicht nur Temposünder, sondern auch Falschparker kräftig zur Kasse. Vor dem 9. November hätte die Grevesmühlenerin 30 statt 55 Euro für das „Vergehen“ gezahlt.

Gestanden hatte sie in der Kurve zur Goethestraße – sie gibt zu, zum Teil auf dem Gehweg. „Ich arbeite seit zehn Jahren in Wismar und habe oft dort geparkt. Ein Knöllchen gab es dafür nie“, erklärt sie. „Eigentlich müsste das Gewohnheitsrecht greifen. Kurz vor Weihnachten solch eine Nummer abzuziehen, geht gar nicht und sprengt jegliches Verständnis“, wettert sie. Allein der Tatsache geschuldet, dass sie an Ort und Stelle nie ein Knöllchen bekommen hat, lässt sie die Angelegenheit nun rechtlich prüfen.

Zustand jahrelang geduldet

Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes habe ihr nach eigener Aussage erklärt, dass die Stadt die Parksituation gerade im Turnerweg jahrelang geduldet hätte. Nun soll damit Schluss sein. Das bestätigt Stadtsprecher Marco Trunk und erklärt es zunächst fachlich: „Im Bereich Turnerweg ist das Verkehrszeichen 314, das für ,Parken erlaubt’ steht, mit dem Zusatzzeichen ,Auf dem Seitenstreifen’ angeordnet.“ Jene Kombination erlaube das Parken auf dem Seitenstreifen, nicht aber auf dem Gehweg. Da der Seitenstreifen allerdings nicht sehr breit ist, nutzen einige Autofahrer einen Teil des Gehweges zum Parken – so wie die Grevesmühlenerin. „Ich bin nicht der Meinung, dass ich dadurch jemanden behindert hätte“, erklärt sie.

Die Stadt allerdings sieht das anders. „Der Gehweg ist in diesem Bereich recht schmal, sodass die Fahrzeuge, die auf dem Gehweg parken, den Fußverkehr behindern“, so Marco Trunk. In diesem Bereich seien viele Kinder unterwegs, die zur Musikschule oder zur evangelischen Grundschule gehen, begründet er. Ohne Vorwarnung seien die Knöllchen allerdings nicht verteilt worden, betont er. „Wir haben in der Zeit vom 19. November bis 3. Dezember Hinweise an den betroffenen Fahrzeugen angebracht und auf den Verstoß zunächst ohne Verwarnungsgeld hingewiesen.“ Seit dem 6. Dezember werden Verwarnungen mit Verwarnungsgeld ausgestellt. Bis zum 16. Dezember waren es insgesamt 28 mit dem Tatbestand des Gehwegparkens. Bei den Recherchen zum Thema entdeckte die OZ am Dienstagnachmittag weitere Fahrzeuge, an denen Knöllchen angebracht waren. Es scheint sich also noch nicht bei allen herumgesprochen zu haben.

„Ich hatte jedenfalls keinen Hinweiszettel am Auto und habe es auch nicht an anderen Fahrzeugen gesehen“, klagt die betroffene Grevesmühlenerin. Dafür entdeckt sie nun mehr und mehr Verwarnungen. „Bei einem Fahrzeug waren sogar gleich zwei dran. Der Zweite kam am nächsten Tag dazu“, wundert sie sich. Laut Stadtsprecher Marco Trunk seien Mehrfachahndungen nur möglich, wenn sich das Fahrzeug bewegt hat. „Steht ein Fahrzeug längere Zeit unbewegt, kann die Verwarnung erhöht werden. Im Weiteren wird geprüft, ob das Fahrzeug gegebenenfalls abgeschleppt wird.“

Die meisten Falschparker gibt es in der Altstadt

Verwarnungen im Jahr 2020 spülten der Hansestadt Wismar 355 661 Euro in die Kasse. In diesem Jahr wird es deutlich mehr. Von Jahresbeginn bis 21. November liegt der Betrag schon bei 372 450 Euro. „Die meisten Falschparker gibt es erfahrungsgemäß in der Altstadt und am Rande der Altstadt“, weiß Marco Trunk.

Auch Parkgebühren machen einen erheblichen Posten auf der Seite der Einnahmen aus. Im Jahr 2020 waren es laut Marco Trunk 1,7015 Millionen Euro – von Januar bis November des selben Jahres 1,625 Millionen Euro. Im Vergleich zu 2021: 1,638 Millionen Euro. Die meisten Autofahrer zahlen die Parkgebühren noch herkömmlich mit Münzen, für die sie dann einen Schein aus dem Automaten bekommen. Die Nutzungsquote der Park-Apps in der Stadt liegt bei fünf Prozent. Aber sie steigt. 2020 lag sie noch bei zwei Prozent. „Es ist die Nutzung diverser Apps möglich“, erklärt Trunk. Als Anbieter stehen EasyPark, ParkNow, Parko, moBiLET, Yellowbrick/flowbird, paybyphone und Parkster zur Auswahl. Das Parken per App bietet den Vorteil, die Parkzeit nicht vorab festlegen zu müssen. Sie lässt sich ganz einfach verlängern, aber auch vorzeitig stoppen. So zahlen Autofahrer nur die tatsächlich auf der Stellfläche zugebrachte Zeit.

Von Jana Franke