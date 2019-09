Wismar

Ein betrunkener Radfahrer ist am Dienstagabend von der Polizei in Wismar gestoppt worden. Wie die Beamten mitteilten, fiel ihnen der Mann gegen 17.30 Uhr auf, weil er direkt gegenüber des Polizeireviers in der Rostocker Straße auf dem Rad- und Fußweg fuhr. Nach Angaben der Polizei bewegte er sich sehr langsam und unsicher mit seinem Gefährt in Richtung Innenstadt.

Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht der Polizisten. Der Atemalkohol des Radlers betrug 2,01 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

Von OZ