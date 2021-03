Grevesmühlen

Unerwartete Überraschung für viele Eltern in Nordwestmecklenburg am Wochenende. Per Mail und Whattsapp erhielten sie die Nachricht, dass die Präsenzpflicht für die Klassenstufen 1 bis 6 ab Montag, 15. März, ausgesetzt ist. Das teilte das Bildungsministerium in Schwerin den Schulen ebenfalls erst am Sonnabend mit, die jetzt die Nachricht an die Eltern weiterleiteten. Hintergrund der Maßnahme sei laut Ministerium der Umstand, dass Nordwestmecklenburg dauerhaft bei der Inzidenz über 100 gelegen habe. Stichtag war offenbar Mittwoch, der 10. März. Seitdem ist die Inzidenz zwar wieder unter die 100-er-Grenze gesunken, am Sonnabend lag sie bei rund 96, doch die Entscheidung aus Schwerin gilt. Nach offiziellen Angaben findet an den Schulen kein regulärer Unterricht statt, insbesondere kein planmäßiger Fortschritt in den Sach- und Themengebieten. Es werden Übungen zum Wiederholen und Festigen angeboten, die inhaltlich den Aufgaben entsprechen, die auch die Kinder erhalten, die zu Hause bleiben.

Notbetreuung an den Schulen / Hortbetrieb noch unklar

Die Eltern wurden aufgefordert, ihre Kinder nur im Notfall zur Betreuung in die Schulen zu schicken. Unklar ist zudem noch, wie der Hortbetrieb geregelt ist. Wie aus einem Schreiben einer Grevesmühlener Grundschule an die Eltern hervorgeht, das am Sonnabend per Whattsapp verschickt wurde, gebe es dazu noch keine ausreichenden Informationen. Dass der Nachrichtenfluss von den Schulen zu den Eltern so schleppend verläuft, hat offenbar noch mit dem Hackerangriff auf die Server der Verwaltungen in MV zu tun. So sind beispielsweise die Mailadressen, mit denen die Fritz-Reuter-Grundschule in Grevesmühlen normalerweise zu erreichen ist, seit Donnerstag abgeschaltet und noch nicht wieder freigegeben.

Von Michael Prochnow