Wie soll das Wismarer Gerhart-Hauptmann-Gymnasium künftig aussehen? Der Landkreis, Träger der Einrichtung, hat einen Wettbewerb durchgeführt. Die drei besten von insgesamt 15 Planungsentwürfen wurden im Dachgeschoss der Stadtbibliothek im Zeughaus präsentiert.

Fast 72 Prozent stimmen für drittplatzierten Entwurf

Auch unseren Lesern haben wir die Ideen vorgestellt und sie online um ihr Votum gebeten. 170 Frauen und Männer haben sich daran beteiligt. 122 von ihnen (fast 72 Prozent) gefällt der drittplatzierte Entwurf der Dresdner Architekten Schmelzer und Weber am besten. Weit abgeschlagen mit 25 Stimmen sehen die OZ-Leser das zweitplatzierte Architektenbüro, ebenfalls aus Dresden. Für das von der Expertenjury als Sieger ermittelte Projekt der Hamburger Architekten stimmten lediglich 23 Teilnehmer.

Der drittplatzierte Architektenentwurf sieht einen L-förmigen Erweiterungsbau mit Backsteinfassade ans GHG vor - getrennt durch einen gläsernen Verbinder. Quelle: Visualisierung: Atelier . Schmelzer . Weber

„Weltkulturerbe bei Endauswahl im Blick haben“

Auch per Mail haben Leser ihre Meinung mitgeteilt. Beispielsweise Manfred Kolb. Er ist Mitglied im Kleingartenverein „Im Wall“, dessen Gartengelände an das GHG angrenzt. „Nach eingehendem Studium und Vergleich der ausgestellten Vorschläge komme ich zu dem Schluss: Eindeutig und ohne Wenn und Aber ist der Entwurf Nr. 3 der Beste“, schreibt der Wismarer. „Der Anbau im architektonischen Stil der Fassade des Hauptgebäudes ist vorzüglich gelungen und von der Gestaltung her sehr ansprechend, vor allem wegen der Auflockerung durch den eingefügten Glaszwischenbau“, begründet Manfred Kolb sein Votum und mahnt: „Wismar ist Weltkulturerbe. Und das sollte man bei der Endauswahl im Auge behalten.“

Auch Gerd Dolge und seine Frau Anna-Maria sowie Dörte und Rolf Bandau favorisieren den drittplatzierten Entwurf. „Er passt gut zur vorhandenen Gebäudesubstanz und ist mit seiner Backsteinfassade besonders nachhaltig“, argumentieren sie.

Die Dresdner Architekten Schmelzer und Weber haben den L-förmigen Baukörper des denkmalgeschützten GHG-Gebäudes durch einen neu konzipierten L-förmigen Erweiterungsbau ergänzt. Der Neubau soll wie das bisherige Gymnasium eine Backsteinfassade erhalten, trägt aber eine modern interpretierte Handschrift des Altbaus sowohl in der Form als auch im Material und in der Fassadengliederung.

