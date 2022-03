Ukraine-Krieg: Landkreis richtet Notunterkunft in Wismar ein

Wismar

Die Hilfsbereitschaft für Menschen, die aus den Kriegsgebieten der Ukraine flüchten, ist groß – auch in Nordwestmecklenburg. Die ersten Familien sind bereits eingetroffen. Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann (CDU) spricht von etwa 30 Personen, die sich über die Kreisverwaltung im Verfahren der Erstaufnahme befinden und bisher dezentral untergebracht werden konnten. „Weitere Geflüchtete wurden nach unserer Kenntnis von ehrenamtlichen Helfern in den Landkreis gebracht und zunächst auch von diesen beherbergt. Bei der Kreisverwaltung sind diese Personen nicht formal gemeldet“, so Schomann.

In Absprache mit dem Land hat die Kreisverwaltung am Freitag begonnen, Notunterkünfte für den Fall auszubauen, falls die Zahl der eintreffenden Geflüchteten die Kapazitäten der primären Strukturen überschreitet. In der Sporthalle des Berufsschulzentrums Nord in Wismar sind Schlafplätze für 200 Personen eingerichtet worden. „Im zweiten Schritt folgt die Sporthalle des Gymnasiums Am Tannenberg in Grevesmühlen mit Platz für 300 Personen“, so Schomann. Beide Unterkünfte werden für einen Aufenthalt von etwa 48 Stunden konzipiert.

„Diese Unterkünfte halten wir zur Sicherheit vor, um besser vorbereitet zu sein“, erklärt der Landrat. „Es ist noch unklar, wie viele Menschen in den kommenden Tagen direkt nach Deutschland durchreisen werden. Deshalb hat das Land die Landkreise und kreisfreien Städte um den Aufbau dieser Notfallstrukturen gebeten. Wir hoffen aber, dass wir sie nicht brauchen werden“, so Schomann. Bislang würden Aufnahme und Unterbringung auch auf regulären Wegen den Umständen entsprechend gut funktionieren.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für das weitere Management der Aufnahme von Flüchtlingen hat die Verwaltung einen eigenen achtköpfigen Stab im Aufbau, der in wenigen Tagen seine Arbeit aufnehmen wird. Dort sollen auch Aufgaben zusammenlaufen. Dazu zählen die Kontaktaufnahme zu Bürgern, die Wohnraum oder anderweitige Hilfe angeboten haben, sowie die weitere Koordinierung der Kräfte. „Der Stab soll vor allem den Fachdienst Soziales entlasten, der für die meisten der nun anfallenden Aufgaben zuständig ist“, so Schomann.

Von OZ