Ukraine-Krieg: So helfen Wismarer den leidtragenden Menschen

Gegen 15 Uhr hat sich am Mittwoch ein Hilfstransport von Kritzow vor den Toren Wismars in Richtung Ukraine auf den Weg gemacht. Sieben Männer und eine Frau mit vier Kleinbussen legen rund 1000 Kilometer bis zur polnischen Stadt Lublin zurück, rund 160 Kilometer südöstlich von der Hauptstadt Warschau entfernt. Nach ein paar Stunden Schlaf wollen sie ab Donnerstagfrüh die letzten 100 Kilometer fahren und gegen Mittag an der ukrainischen Grenze ankommen.

Kurz vor der Anfahrt (v. l.): Janett Wöltering, Robert und Birger Plath, Bastian Schurig, Stefan und Wolfgang Dörk vor den vier voll gepackten Transportern. Quelle: Haike Werfel

Initiator beschäftigt ukrainische Männer

Ihre privaten Fahrzeuge sind vollgepackt mit Lebensmitteln, Kindersachen, Medikamenten. „Wir unterstützen die ukrainische Zivilbevölkerung. Sie kann nichts für diesen sinnlosen Krieg“, sagt Robert Plath. Der Wismarer beschäftigt mehrere ukrainische Mitarbeiter in seiner Treppenbaufirma in Kritzow, „tolle Leute“, sagt er. Es mache ihn sprachlos, dass fast 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Krieg in Europa ist. Nachdem Russland am 24. Februar die Ukraine angegriffen hat, überlegte er, was man machen kann, um dem Volk zu helfen.

Großfamilie unterstützt Hilfsaktion

Robert Plath will einen Hilfstransport mit seinem Kleinbus organisieren. Er nimmt Kontakt zu Oksana Schorlemmer vom Ukrainisch-Deutschen Kulturzentrum in Schwerin auf. Die Ukrainerin erzählt ihm, was die Menschen in ihrem Heimatland jetzt am nötigsten brauchen. Mit seiner Großfamilie in Wismar und auf der Insel Poel berät er sein Anliegen. Die Idee ist: „Wir bringen Hilfsgüter hin und wollen Flüchtlinge zu einer sicheren Unterkunft mitnehmen. Ob nach Wismar oder Poel werden wir sehen. Wenn sie nach Warschau oder Berlin mitgenommen werden möchten, ist das auch gut, aber wir können dann Frauen mit ihren Kindern aus dem Kriegsgebiet holen“, sagt Cousin Birger Plath.

Mitarbeiter der Unternehmer spenden spontan

Der Familienvater und Geschäftsführer von Elektro-Plath in Wismar-Redentin steuert ebenso einen Kleinbus wie sein Cousin. In beiden Unternehmen wurden nach einer Rundmail spontan Hilfsmittel gespendet. Der Putin-Krieg führt in der Ukraine zu unermesslichem Leid. „Darum haben wir gesagt, wir müssen helfen“, sagt Birger Plath (48). Der Vater von zwei Kindern im Alter von neun und elf Jahren ist gerührt, „welche Dynamik die spontane Aktion angenommen hat. Es war beeindruckend und auch emotional schwer zu verarbeiten, was unsere Mitarbeiter alles gebracht haben“.

Poeler Familien wollen Flüchtlinge aufnehmen

Richtig konkret sei die Aktion erst am Dienstag geworden. Zunächst ging es um einen Transporter mit sieben Sitzen, daraus sind zwei geworden. Bis zu zehn Flüchtlinge können so auf der Rückfahrt mitgenommen werden. Die ersten Ideen für eine Hilfsaktion wurden am vergangenen Wochenende auf Poel entwickelt, wo ein Großteil der Plath-Familie lebt. Ein Onkel hatte schon vorgefühlt, wer Flüchtlinge auf der Insel aufnehmen würde. Von rund 20 Familien seien Rückmeldungen gekommen.

Geschäftspartner, Unternehmer, Freunde und der Round-Table-Cup Wismar e. V. helfen den Initiatoren, in kürzester Zeit die Hilfsgüter zu besorgen. Edeka-Chef Jens Meier beispielsweise stellt Nudeln, Haferflocken, Bockwürste in Gläsern, Fleischkonserven, Toastbrot, Babywindeln und Babynahrung zur Verfügung.

Apotheker spendet Arzneimittel und Verbandszeug

Apotheker Michael Eick mit den Kartons voller Arzneimittel. Quelle: Haike Werfel

„Wir haben zuallererst an die Kinder gedacht“, sagt Apotheker Michael Eick. Zusammen mit seinen Mitarbeitern und dem RT-Cup Wismar e.V. befüllt er Kartons mit Fiebersaft und -zäpfchen, Verbandsmaterial und Desinfektionsmittel, Schmerzmitteln für Erwachsene, Infusionslösung, Kanülen und Spritzen. Auch fertige Verbandskästen zum Verteilen an die Bevölkerung gibt er den Helfern mit auf den Weg. Alles in allem Sachspenden für gut 3000 Euro. „Jeder freut sich über Hilfe in der Not. Unsere Gesellschaft basiert auf christlichen Werten wie Liebe und Hilfsbereitschaft“, begründet Michael Eick sein Engagement. Auch die Sonnen-Apotheke stellt Arzneimittel zur Verfügung.

„Hilfsbereitschaft geht zu Herzen“

Über die sozialen Medien bittet Robert Plath am Mittwochmorgen die Menschen aus der Region um Unterstützung. Er postet eine Liste mit benötigten Hilfsgütern wie Thermowäsche für Soldaten, Socken, Handschuhe, Halswärmer, Thermodecken, Taschenlampen, Reis, Proteinriegel, Kindersachen, Babynahrung, Windeln und Feuchttücher. Die Sachspenden können in seiner Firma abgegeben werden. „Ununterbrochen kamen Fahrzeuge. Die Hilfsbereitschaft ist irre. Das geht so zu Herzen, wie selbstlos die Menschen sind“, ist Mutter Regina Plath beeindruckt.

Janett Wöltering (l.) und Regina Plath laden die Hilfsgüter in einen der vier Transporter. Quelle: Haike Werfel

„So weiß man, dass die Sachen auch ankommen“

Zwei Mitarbeiterinnen von der Kita „Sinnesreich“ bringen kurz vor Abfahrt Sachen vorbei. Die Chefin von Happy Texx ebenso. Christin Tramm hat unter anderem Socken, Unterwäsche, Hygieneartikel für Frauen, Küchentücher und Müllsäcke eingekauft. „Solch eine Aktion kann man nur unterstützen. Und man weiß, dass die Spenden auch ankommen“, sagt sie. Die Ausstellungshalle der Treppenbauer hat sich in wenigen Stunden gefüllt. Es werden zwei weitere Fahrzeuge und Fahrer benötigt, um die Hilfsgüter mitnehmen zu können.

Stefan Dörk hat sich nach dem Frühstück am Mittwoch entschieden, seinen Freund Robert Plath zu begleiten. „Ich arbeite bei Palmberg und habe die Geschäftsführung um unbezahlten Urlaub gebeten. Sie hat mich dann für das Ehrenamt freigestellt“, erzählt er von der tollen Geste seines Arbeitgebers. Sein Vater Wolfgang Dörk, seit Dienstag Rentner, fährt ebenfalls mit.

Bis zu 16 Flüchtlinge können mitfahren

Den vierten Kleinbus steuern Bastian Schurig und Janett Wöltering. Mit dabei sind auch Jörg Boddin von der Dr. Marx, Knobloch und Kollegen Rechtsanwalts GmbH und Norbert Clausen aus Wismar-Fischkaten. Bevor es losgeht, werden alle Fahrzeuge im Autohaus Mühlenhort kostenlos gecheckt. Die Spedition Schwarz unterstützt den Hilfstransport mit einer finanziellen Spritze für den Kraftstoff.

Schon Freitagvormittag will das Team wieder in Wismar zurück sein. Bis zu 16 Flüchtlinge kann es in seinen Bussen mitbringen.

Mahnwache auf dem Marktplatz Eine Mahnwache für einen schnellen Frieden in der Ukraine findet am heutigen Donnerstag ab 18 Uhr auf dem Wismarer Marktplatz statt. Die Veranstaltung ist von Horst Krumpen (Die Linke) angemeldet worden Es wird eine kleine Bühne für Redebeiträge aufgebaut. Vertreter aller demokratischen Parteien werden anwesend sein, teilt der Veranstalter mit. Die Wendorfer Blasmusik spielt am Freitag, dem 4. März, um 16.30 Uhr ein Konzert zugunsten der in Not geratenen Kinder in der Ukraine. „Wir wollen uns direkt vor das Rathaus stellen und hoffen, zu den eigenen Spendengeldern unserer Orchester-Mitglieder noch möglichst viele weitere einsammeln zu können“, informiert Karsten Bull. „Wir sind sehr geschockt von den Ereignissen in der Ukraine und wollen zeigen, dass wir Putins Krieg in aller Schärfe verurteilen.“

