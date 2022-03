Ukraine-Krieg: Wendorfer Blasmusiker spielen für Kinder in Not 

Wismar

Ein Zeichen setzen und sich eindeutig gegen den Krieg zu positionieren, darum ging es den Wendorfer Blasmusikern. Am Freitagnachmittag spielten sie vor dem Wismarer Rathaus, um für in Not geratene Kinder in der Ukraine Geld zu sammeln. Der Schock sitzt auch bei ihnen tief. Zu eigenen Spendengeldern der Orchestermitglieder kamen nun noch einmal großzügige Geldbeträge von den Zuhörern dazu. Unter ihnen war auch die kleine Isabella, die Geld in den Instrumentenkoffer packte. „Die Kinder haben ja kein Zuhause und keine Spielsachen mehr“, begründete die Siebenjährige.

Zahlreiche Zuschauer versammelten sich vor dem Rathaus, es gab sogar Tänzer unter ihnen, die sich zu den Klängen bewegten. Die Idee zu dem spontanen Konzert der Orchester-Truppe ergab sich Anfang der Woche. „Das Zeichen setzen wir mit dem, was wir am besten können: Musik machen“, meint Karsten Bull.

Von Jana Franke