Ukrainerin hilft ausländischen Studenten in Wismar mit einer App

Wismar

Besondere Auszeichnung für eine Architektur-Studentin der Hochschule Wismar: Die Ukrainerin Sofiia Novokreshchenova ist mit dem 1000 Euro dotierten Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes ( DAAD) ausgezeichnet worden. Den hat sie für ihre fachlichen Leistungen und ihr Engagement für die zum Sommersemester 2020 neu angekommenen ausländischen Studenten erhalten.

Der Preis würdigt ihr herausragendes Einsatz für die zum Sommersemester 2020 neuangekommenen ausländischen Studierenden. Aufgrund der Corona-Pandemie war es damals zu Einschränkungen in der Präsenzlehre gekommen und auch die über 110 neuen internationalen Studierenden mussten in den online-Betrieb einsteigen.

Sofiia Novokreshchenova erkannte, dass einige von ihnen große Probleme mit dem online-Studienalltag hatten. Auf eigene Initiative entwickelte sie eine App, die den Studieneinstieg erleichtern sollte. Es kam allen Beteiligten zugute, dass die Ausgezeichnete neben ihrer Muttersprache auch fließend Deutsch und Englisch spricht, ohne an Intensivsprachkursen teilgenommen zu haben.

Seit 2019 in Wismar

Die Ukrainerin studiert seit September 2019 im Masterstudiengang Architektur an der Fakultät Gestaltung. Dort überzeugt sie insbesondere in den entwerferischen und darstellerischen Bereichen durch überdurchschnittliche Leistungen“, lobt Professor Martin Wollensak, der an der Fakultät Gestaltung Baukonstruktion und Baustofftechnik lehrt. Er verweist auf den ersten Preis, den die Architekturstudentin mit sechs Studierenden für die Machbarkeitsstudie zur Neuplanung des Bildungscampus im nordwestmecklenburgischen Pampow gewonnen hat.

Aufbauend auf die als Werkstudentin in der zweitgrößten Stadt der Ukraine, Charkiw, erworbenen Fachkenntnisse hat die heute 22-Jährige in Wismar ihr Wissen auf dem Gebiet der nachhaltigen und umweltgerechten Architektur sowie bezüglich deutscher Bauweisen und -technologien vertieft.

Preis wird schon lange vergeben

Seit 1996 wird der DAAD-Preis für hervorragende Leistungen internationaler Studierender an deutschen Hochschulen vergeben. Die Hochschule Wismar ist von Anfang an dabei, sodass Sofiia Novokreshchenova die nunmehr 25. Ausgezeichnete ist. Die bisherigen Preisträger der Wismarer Hochschule kamen aus Belorussland, Brasilien, Frankreich, China, Iran, Jordanien, Kanada, Kolumbien, Lettland, Libanon, Marokko, Mongolei, Russland, Schweiz, Slowakei, Ukraine und den USA. Die Liste aller Wismarer DAAD-Preisträger ist auf der Webseite bereitgestellt: www.hs-wismar.de/preistraeger.

