Ultramarsch in Wismar: Deshalb gehen zwei Frauen 120 Kilometer 

Wismar

Sie sind Anfang April ihren ersten Megamarsch von hundert Kilometern gegangen. Statt in den vorgegebenen 24 Stunden benötigten Michaela Kairies und Christiane Lenz nur 21 Stunden und 40 Minuten. Jetzt suchen die beiden Wismarerinnen eine neue Herausforderung.

Sie wollen 120 Kilometer in 26 Stunden schaffen und obendrein Spenden für einen guten Zweck sammeln. „Das Geld soll Kindern, die der Sozialdienst katholischer Frauen betreut, zugutekommen“, werben sie um Unterstützer.

Nach Absagen wegen Corona nun eigenes Event

Die beiden Frauen sind nicht nur Kolleginnen im städtischen Seniorenheim an der Lübschen Burg, sondern auch Freundinnen und begeisterte Sportlerinnen. Weil in Corona-Zeiten sämtliche Sportwettbewerbe abgesagt sind, organisieren sie sich ihr Event selbst. Statt Megamarsch in Hamburg gingen die Frauen hundert Kilometer in und um Wismar.

Statt Ultramarsch in Berlin wollen sie am 29. und 30. Mai nun 120 Kilometer in der Hansestadt gehen. Und zwar dort, wo sie am 5. April nach hundert Kilometern erschöpft und überglücklich, es geschafft zu haben, ankamen: auf dem Marktplatz.

Ein Spender für jeden Kilometer Ultramarsch und Gutes tun: Michaela Kairies und Christiane Lenz möchten mit ihrem Vorhaben Spenden sammeln. Das Geld kommt Kindern und Jugendlichen zugute, die vom Sozialdienst katholischer Frauen betreut werden. Es wird für schöne Momente nach der „Coronazeit“ verwendet. Für jeden zurückgelegten Kilometer wird ein Sponsor gesucht. Wer das Engagement der Sportlerinnen unterstützen möchte, schreibt an zusammen-gehen@mail.de Auf skf-wismar.de gibt es unter News Infos zum Spendenmarsch und eine Sponsorenliste.

Sportlerinnen streben nach größerer Herausforderung

„Wir werden um den Marktplatz gehen, Runde für Runde, alle 120 Kilometer“, kündigt Michaela Kairies an. Es war die Idee der 42-Jährigen, die als ehrgeizige Sportlerin einen noch höheren Schweregrad anstrebt. Nicht nur, dass die Distanz diesmal länger ist und dafür rein rechnerisch weniger Zeit zur Verfügung steht.

„Schneller als fünf Stundenkilometer zu gehen, ist aber nicht möglich“, erklärt sie. „Deshalb werden wir die Pausen kürzer halten.“ Auch die Wegstrecke hat es in sich. Einerseits, weil sie als Rundenlauf eintönig ist, und andererseits, weil der Untergrund nicht natürlich ist. „Auf Pflaster zu gehen, fällt schwerer. Da werden die Muskeln noch mehr beansprucht.“

Vor dem Ultramarsch wird Frühdienst absolviert

Dennoch war auch Christiane Lenz von dem Vorschlag ihrer Freundin sofort Feuer und Flamme. Obwohl beim 100-Kilometer-Marsch die Waden, Kniekehlen und Füße schmerzten, sich Blasen an beiden Fersen und den vorderen Zehen gebildet hatten. „Es ist wie nach einer Geburt. Man vergisst schnell den Schmerz“, sagt die 40-Jährige.

Schon nach einer Woche war sie bereit, den Ultramarsch zu wagen. Am Freitag, dem 29. Mai, wollen die Frauen um 20 Uhr starten. Zuvor leisten die beiden Altenpflegerinnen ihren Frühdienst bis 13 Uhr. Auch damit erhöhen sie zusätzlich den Schweregrad ihres Vorhabens.

Ansporn durch Helfer und Sponsoren

Seit Mitte April sind die beiden Sportlerinnen mit der Organisation beschäftigt, holen Genehmigungen von den Behörden ein, klären mithilfe ihrer Familien, Freunde, Bekannten und Kollegen die Verpflegung während der 26 Stunden bis hin zu der Frage des „stillen Örtchens“.

„Tagsüber dürfen wir die Toilette von Café Smile benutzen, für die Nacht brauchen wir ein Dixi-Klo.“ Wismarer Sponsoren unterstützen die Frauen mit Funktionsshirts, Magnesium, Snacks, Eiweiß-Shakes, Eis und Kaffee. Zudem erhalten sie wie zur Premiere ihres Megamarschs viel Zuspruch. „Das spornt uns ungeheuer an und trägt uns immer weiter“, sagen sie.

Sportliche Leidenschaft mit karitativer Idee verbinden

Zum einen wollen sie erneut beweisen, dass auch in Zeiten von Einschränkungen wegen des Coronavirus Sport möglich ist und die eigene Fitness gesteigert werden kann. Zum anderen möchten sie ihre Leidenschaft mit einer besonderen Idee verbinden.

„Wir wollten zuerst für unser Seniorenheim gehen. Aber dann brachte uns unsere Chefin auf den Sozialdienst katholischer Frauen“, erzählt Michaela Kairies.

Geld sammeln für 65 Kinder und Jugendliche

Heimleiterin Cornelia Drews engagiert sich in dem Wismarer Verein. Er betreut Frauen, Familien, Kinder und Jugendliche in Notsituationen. Derzeit sind es 35 Familien mit insgesamt 65 Mädchen und Jungen. „Gerade die Kinder haben in der Corona-Krise viel wegstecken müssen, durften nicht auf Spielplätze, in die Kita, Schule, in den Sportverein. Deshalb sammeln wir mit unserem Ultramarsch Geld, damit der Verein mit den Kindern nach Corona etwas Schönes unternehmen kann“, erklären die Sportlerinnen.

„Wir freuen uns sehr über die Resonanz und konnten schon einige Sponsoren gewinnen. Von den ersten Geldern soll ein Feuerspucker für die Kinder und unsere Senioren am Martinstag an der Lübschen Burg auftreten.“

Von Haike Werfel