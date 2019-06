Wismar

Viele Wismarer und auch Anwohner der Umlandgemeinden sind mit dem Busverkehr unzufrieden. Daher hat der Landkreis als Träger des ÖPNV eine Potenzialanalyse in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse liegen vor. Es geht zum Beispiel um eine bessere Taktung, bessere Angebote in den Abendstunden und an den Wochenenden.

Jetzt ist die Bevölkerung gefragt. Der Landkreis führt eine Umfrage zur ÖPNV-Potenzialanalyse für Wismar und das Umland durch. Die Umfrage ist auf der Internetseite des Landkreises unter https://www.nordwestmecklenburg.de/de/buergerumfrage-oepnv.html.

Wer über keinen Internetzugang verfügt, kann sich eine Papiervariante der Umfrage ab Montag an folgenden Standorten abholen: beim Landkreis in der Rostocker Straße 76 in Wismar, bei der Nahbus Nordwestmecklenburg GmbH direkt am ZOB oder in der Werftstraße 1 in Wismar sowie im Rathaus Am Markt 1 in Wismar.

Hinweise und Anregungen können bis zum 31. Juli an den Landkreis (Stichwort: Öffentlichkeitsbeteiligung ÖPNV, Postfach 1565, 23958 Wismar, per E-Mail an t.waldraff@nordwestmecklenburg.de oder direkt auf der Internetseite in der Umfrage) mitgeteilt werden.

„Alle interessierten Einwohner des Landkreises und Fahrgäste im ÖPNV sind aufgerufen, sich zu beteiligen. Bringen Sie sich ein und gestalten Sie mit Ihren Wünschen die Zukunft des Nahverkehrs in Nordwestmecklenburg mit“, so Landkreissprecherin Petra Rappen.

Das Konzept sieht vier durchgehende Hauptlinien vor. Linie 1 führt von Wendorf über den Markt zum ZOB. Alle 15 Minuten soll der Bus fahren. Die Fahrzeit beträgt etwa 30 Minuten, jetzt sind es rund 60 Minuten. Linie 2 (Dammhusen – Friedenshof – Schiffbauerpromenade – Markt – ZOB) fährt alle 15 bzw. 30 Minuten. Linie 3 (Burgwall – ZOB – Kagenmarkt – Kritzow) soll bis zum Kagenmarkt alle 30 Minuten fahren, danach voraussichtlich alle 60 Minuten. Bei Linie 4 ( Gägelow – Neptunring – Gartenstadt – ZOB – Kagenmarkt – Fischkaten) ist ein Takt von 30 bzw. 60 Minuten vorgesehen.

Heiko Hoffmann