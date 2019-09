Umweltpreis für junge Wismarer Klimaschützer

Gamehl

Mit ihrem „Antimüllmonsterbrotdosenprojekt“ hat die Seepferdchenklasse der Evangelischen Schule „ Robert Lansemann“ im Umweltschutz-Wettbewerb der „Energiesparmeister“ überzeugt. Die Wismarer Schule gehört bundesweit zu den 16 besten Klimaschutzschulen. Gestern Abend erhielten die acht- und neunjährigen Schüler von Lehrerin Birgit Degner-Beilke den Jugendumweltpreis des Landkreises.

Die Freude über den Preis ist groß: „Wir machen weiter“, sagen Carolina, Jil, Marie, Elisabeth und Morris. Mit ihrer Lehrerin Birgit Degner-Beilke haben sie die Auszeichnung entgegengenommen, und sie verraten: „Wir wollen das Projekt für unsere neue Schule verwenden. Dort wird es ein grünes Klassenzimmer geben.“ Neben der Auszeichnung erhält die Schule auch ein Preisgeld von 500 Euro.

Umweltpreis geht nach Bülow

Die Sänger Andrea Stade und Jan Westendorff unterhielten die Gäste musikalisch – auch mit romantischen Melodien. Quelle: Haike Werfel

Das Umweltprojekt der Drittklässler fing mit einem Appell an die Eltern an: Weniger Müll in der Brotdose! Die Kinder wollen das selbst geschmierte Pausenbrot mit Obst und Gemüse statt der Milchschnitte oder der verpackten Salami, die nachfüllbare Trinkflasche statt der wegwerfbaren aus Plastik. Die Schüler hinterfragen den Sinn und Zweck des Verpackungsmülls. Das Ergebnis: Der Mülleimer im Klassenraum ist jetzt deutlich leerer, die Kinder kaufen mit ihren Eltern bewusster ein, machen Mitschüler und Erwachsene auf unnötigen „Müllkonsum“ aufmerksam und halten Vorträge zur Müllvermeidung an ihrer Schule.

Der Umweltpreis, dotiert mit 1500 Euro, wird dem Verein Kastanienhof in Bülow bei Rehna verliehen. Damit würdigt der Landkreis seit 2009 besonderes Engagement im Natur- und Umweltschutz. Der Verein betreibt Natur-, Arten- und Landschaftsschutz. Er ist Pate des Biosphärenreservats Schaalsee. Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) findet es gut, dass die Politik zunehmend zum Handeln in Sachen Klimaschutz ermahnt wird. Durch die Fridays-for-future-Bewegung und Greta Thunberg. „Diese jungen Menschen haben doch nur einen Wunsch: Handelt endlich – damit wir eine Zukunft haben!“

Ehrennadeln fürs Ehrenamt

Etwa 170 Gäste hat die Landrätin gestern zum Jahresempfang auf Schloss Gamehl begrüßt und in ihrer Rede den Stellenwert des Ehrenamts hervorgehoben. „Jeder Mensch sollte mit seinem Leben die Welt ein ganz klein wenig besser machen“, zitiert sie aus dem Film „Der kleine Lord“. Kerstin Weiss dankt den Anwesenden für ihr vielfältiges Wirken in ihren Städten und Gemeinden, für das Gemeinwohl. „Davor habe ich großen Respekt!“ Denn es sei ganz entscheidend, wie das Leben vor Ort stattfindet.

Mit der Ehrennadel des Landkreises wurden geehrt (v. l.): Manfred Kutz, Hildegard Golla, Rose-Marie Schwank, Katrin Annegret Wischeropp und Jürgen Spieß. Quelle: Haike Werfel

Auch allen Ehrenamtlern dankt die Landrätin, die sich als Gemeindevertreter, im sozialen und kulturellen Bereich, in der Kirche, für Jung und Alt, Zusammenhalt und menschliche Nähe engagieren. Stellvertretend für alle hat Kerstin Weiss fünf von ihnen mit der Ehrennadel des Landkreises ausgezeichnet:

Hildegard Golla aus Groß Schwansee, die seit 1964 als Musiklehrerin den Chor an ihrer Schule leitete und nun seit vielen Jahren den Seniorenchor im Klützer Winkel engagiert leitet; Katrin Annegret Wischeropp aus Gressow, die sich in der Kirchengemeinde und im gesamten dörflichen Leben engagiert mit Kinder- und Erwachsenenchor, musikalischer Früherziehung, Flötengruppe, Mini-Klub und Kindertreff.

Integration durch Sport

Rosemarie Schwank aus Gadebusch unterrichtete 2015 acht Afghanen, zwei Mazedonier und einen Serben in der deutschen Sprache; danach auch Flüchtlinge aus Syrien. Aus zwei wurden fünf Tage Unterricht. Sie hält Kontakt zu den Asylbewerbern. Zudem engagiert sie sich im Seniorenbeirat ihrer Heimatstadt.

Für sein überdurchschnittliches Maß an ehrenamtlichem Engagement erhält Manfred Kutz aus Hohenkirchen die Ehrennadel. Seit dem 14. Lebensjahr ist er Mitglied der Feuerwehr, er engagiert sich im Jugend- und im Seniorenklub und war viele Jahre Gemeindevertreter. Mit Leib und Seele ist er Ortschronist. Er hilft, wo er gebraucht wird.

Jürgen Spieß aus Wismar war aktiver Sportler und trainiert seit Jahren junge Boxer beim PSV Wismar. Zahlreiche seiner Schützlinge waren erfolgreich, auch international. Ansehen erwarb er auch als Kampfrichter national wie international. Seit 1997 engagiert er sich im Projekt „Integration durch Sport“.

