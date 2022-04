So ein schönes Fleckchen Erde! Die Schützenwiese ist ein Miniwald mit Moor und Rehen mitten in Wismar. Nun gab es wieder eine Aufräumaktion der Anwohner, weil andere da ihre Gartenabfälle reinkippen. Sie erzählen, wieso das für das Biotop gefährlich ist und was sie selbst vor Ort machen.