Stolperstelle: Wismarer ärgern sich über gefährliche Bushaltestelle

Wismar

Die neue Bushaltestelle in Seebad Wendorf in Wismar ist eine Zumutung, beklagen Fahrgäste. Seit Monaten ist sie eine Baustelle: unbefestigt, unbeleuchtet, ohne Unterstand, der vor Regen schützt. „Zumindest steht ja jetzt schon ein Halteschild da“, sagt Ursula Pahl. „Als ich Ende Juli von der Median-Klinik kam, fehlte es. Da wusste ich noch nicht mal, wo der Einstieg ist.“

Die 83-Jährige geht regelmäßig zur Wassergymnastik. Die ist gegen 18 Uhr zu Ende. Im Sommer, wenn es lange hell ist, kann sie den Weg zur provisorischen Bushaltestelle finden. Im Dunkeln hat die Seniorin große Probleme und Angst, zu stolpern und sich etwas zu brechen.

Gefährlich schmaler Stolperweg

Der Weg führt am Klinik-Parkplatz entlang. Dann muss sie nach links in Richtung Kreisverkehr abbiegen. Hier wurde vor Monaten ein kurzes Stück neuer Gehweg gepflastert. Er verläuft zwischen rot-weißen Absperrbarken, Paletten mit verpackten Pflastersteinen und Büschen. Und endet abrupt.

Nach einem Absatz geht es ein kurzes Stück auf unbefestigtem Grund weiter am provisorisch aufgestellten Haltestellenschild vorbei bis zur Bordsteinkante. „Dieser Zustand ist furchtbar, gerade für ältere und gehbehinderte Menschen mit Rollator“, kritisiert ein Ehepaar während eines Ausflugs zur Seebrücke. Obendrein ist der Weg sehr schmal.

Die provisorische Bushaltestelle in Seebad Wendorf, im Hintergrund die Median-Klinik. Quelle: Haike Werfel

Zuständig für die Bushaltestellen ist die Kommune. In der Stadtverwaltung verweist Pressesprecher Marco Trunk an den Erschließungsträger für das neue Wohngebiet Seebad Wendorf, die LGE Landesgrunderwerbgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern. Die will, so habe er im städtischen Bauamt erfahren, am 10. Dezember beginnen, die Restarbeiten ausführen zu lassen.

„Ob dies möglich ist, hängt auch von der Witterung ab“, schränkt Trunk ein. Er bestätigt, dass es sich bei der Bushaltestelle um ein Provisorium handelt. Wenn die Pflasterarbeiten erledigt sind, soll die zuständige Firma Ströer auch ein Buswartehäuschen aufstellen. Im neuen Wohngebiet seien drei Straßenlampen vorgesehen.

Restarbeiten bis Jahresende

„Wir haben so gebaut, wie es ursprünglich geplant und abgestimmt war“, erklärt LGE-Geschäftsführer Robert Erdmann. Das sei in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Verkehrsbetrieb, dem Nahbus Nordwestmecklenburg, geschehen. Dann habe es aber Probleme und Änderungen gegeben. Warum und welche will er nicht sagen. Bis Jahresende sollen die Arbeiten fertiggestellt sein.

Solange können die Fahrgäste nur hoffen, dass sie auf verständnisvolle Busfahrer treffen, die sie nicht im Regen stehen lassen. Leider haben die Teilnehmerinnen der Wassergymnastik wie Ursula Pahl schon andere Erfahrungen gemacht. „Die Tür blieb zu, weil der Busfahrer gerade Pause hatte“, berichtet sie.

