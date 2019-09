Wismar

In der Nacht zu Montag sprühten Unbekannte Graffiti an ein Mehrfamilienhaus in der Lübschen Straße in Wismar. Das Gebäude, das zwischen dem Parkplatz Weidendamm und dem Kreisverkehr gelegenen ist, versahen die Täter auf einer Fläche von mehr als 20 Quadratmetern mit unterschiedlichen Buchstabenfolgen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf eine vierstellige Summe. Die Polizei bittet Zeugen, die relevante Hinweise geben können, sich unter Tel. 0 38 41 / 20 30 zu melden.

Von OZ