Unbekannte beschmieren Zug in Wismar – Zeugen gesucht

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag zu Samstag einen Waggon der Deutschen Bahn großflächig mit Graffitis beschmiert. Eine Streife des Polizeireviers Wismar entdeckte die großflächigen Graffitis am Samstag um 2:45 Uhr an dem Zug.

Bereits am Freitagmorgen war der Polizei bekannt, dass die Bahn der ODEG, welche auf Gleis 1 in Schwerin stand, mit einem schwarzen Schriftzug beschädigt wurde. Von Samstag zu Sonntag stand der Zug am Tanklager, dort wurde er in den Farben Weiß, Hellblau und Silber auf einer Fläche von 23 Quadratmetern beschmiert.

Rostocker Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und kann zur Höhe des Schadens noch keine Angaben machen. Die Deutsche Bahn hat bereits die Beseitigung der Schmierereien veranlasst.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Personen in der Nähe des Bahnhofes Wismar gesehen haben. Die Polizeiinspektion Rostock nimmt unter der Telefonnummer 0381 / 2083-111 Hinweise entgegen.

