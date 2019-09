Wismar

Wieder haben Sprayer an einem Zug in Wismar zugeschlagen: In der Nacht zu Sonnabend ist ein abgestellter Sonderzug am Platten Kamp in Wismar mit Graffiti besprüht worden. Bereits im Februar, März, Juni und Juli wurden am Bahnhof Wismar Züge großflächig beschmiert, heißt es von der Polizei.

Zeugen gesucht

Dieses Mal war es dann eine Fläche von insgesamt 25 Quadratmetern eines Reisezugwagens, die in den Farben Rosa, Grau und Lila beschmiert wurde. Die Bundespolizei hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Über die DB AG wurde die Beseitigung der Schmierereien veranlasst.

Wer auffällige Personen von 2.05 bis 4.10 Uhr am Platten Kamp in Wismar beziehungsweise in unmittelbarer Nähe beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann, solle sich bei der Bundespolizeiinspektion Rostock unter Tel. 03 81 / 20 83-111 oder -112 melden.

