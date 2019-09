Wismar

Die Hündin Mirca wird vermisst. Mit Schrecken musste ihre Besitzerin am Montag feststellen, dass ihr Corgie-Dackel-Mix offensichtlich gestohlen worden ist – und das mitten am Tag. Die Wismarerin hatte ihre Hündin gegen 14.30 Uhr an eine Bank vor der Sparkassenfiliale am Wismarer Marktplatz angeleint. Als sie wiederkam, war ihr Haustier verschwunden.

Laut ersten Zeugenhinweisen soll eine Familie den etwa dreijährigen Hund gefüttert und dann mit in einen Bus genommen haben. Auch gab es Hinweise, dass der Hund zusammen mit zwei Personen in der Rostocker Straße gesehen wurde.

Die Polizei hatte anschließend die umliegenden Straßen geprüft und war den Hinweisen nachgegangen – jedoch erfolglos. Es sei laut Polizeiinspektion Wismar zudem nicht auszuschließen, dass der Hund auch aus der Hansestadt Wismar geschafft wurde.

Die Polizei Wismar bitten nun um weitere Hinweise zu den Tatverdächtigen und zum Verbleib der Hündin. Diese werden unter der Telefonnummer 03841/20 30 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen. Ebenfalls können Hinweise übers Internet unter www.polizei.mvnet.de an die Polizei gerichtet werden.

Von mikro