Dorf Mecklenburg/Wismar

Am Freitagabend gegen 22 Uhr vernahmen Bewohner eines Einfamilienhauses in Dorf Mecklenburg, Ortsteil Rambow, zunächst einen Knall. Dann sahen sie, dass die Rasenfläche vor ihrem Haus zu brennen begann. „Der Brand ging von einer mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllten und mit einem Stofffetzen angezündeten Bierflasche aus, welche in unmittelbarer Nähe des Hausgiebels lag“, sagte ein Sprecher der Polizei.

„Unbekannte Täter müssen diesen Brandsatz gegen das Haus geworfen und sich anschließend unerkannt entfernt haben“, vermuten die Ermittler. Das Feuer konnte nicht auf das Haus übergreifen. Es wurde kein Hausbewohner verletzt oder gefährdet.

Interessante Links zum Thema „Sicherheit“ Im Herbst und Winter gibt es besondere Dinge zu beachten. Ist Ihr Haus einbruchssicher? Ist Ihr Auto fit für den Winter? In unserem Sicherheitsspezial informieren wir über diese wie über zeitlose Themen – und erklären zum Beispiel, wie Sie Ihre finanzielle Vorsorge jetzt optimieren können, welche Apps Sie lieber nicht auf Ihrem Smartphone lassen sollten und welche Kindersitze wirklich halten, was sie versprechen. Klicken Sie hier, um in unser Themenportal „Sicherheit“ zu kommen

Der Kriminaldauerdienst Wismar hat vor Ort die Ermittlungen übernommen.

Weitere Nachrichten aus Wismar lesen Sie hier.

Von RND/dpa