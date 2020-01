Unfall bei Schwerin: Fahrer weicht Katze aus und wird verletzt

Wismar

Als ein Autofahrer am Dienstag auf der B 208 nahe Vierhusen ( Nordwestmecklenburg) einer Katze ausweichen wollte, hat er die Kontrolle über sein Auto verloren. Das Auto geriet auf die Bankette und überschlug sich. Der Polizei zufolge kam er mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Nach Angaben des 34-Jährigen hatten unbekannte Helfer ihn aus dem Auto befreit. Noch bevor die Polizei ankam, hatten diese den Unfallort aber wieder verlassen. Der Kleintransporter des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Seine Ladung bestand aus medizinischem Untersuchungsmaterialien, welche für ein Labor bestimmt waren. Dieses wurden zuvor in ein Ersatzfahrzeug umgeladen.

Unfall in Gadebusch

Am gleichen Tag ist ein Fußgänger in Gadebusch ( Nordwestmecklenburg) von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der 52-Jährige Fahrer kollidierte beim Abbiegen von der Straße Am Kalkbruch auf die Bundesstraße 104 im Bereich der Ampel mit dem Fußgänger. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Fahrer ein.

