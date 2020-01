Unfall in Wismar: Autofahrer übersieht Fußgänger

Wismar

Ein Autofahrer hat am Dienstagmorgen einen Fußgänger in Wismar angefahren. Der 52-jährige Fußgänger überquerte gegen 5.30 Uhr eine grüne Ampel in der Dr.-Unruh-Straße und wurde dabei von einem 41-jährigen Autofahrer übersehen, der ebenfalls bei grün vom Klußer Damm links in die Straße einbog.

Der Mann wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer.

Von OZ