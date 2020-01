Unfall in Wismar: Fußgänger wird von Auto erfasst

Wismar

Ein Mann ist am Dienstag von einem Auto in Wismar erfasst worden. Die 52-jährige Fahrerin hatte ihn beim abbiegen in Richtung Schweriner Tor übersehen. Der Polizei zufolge wollte der Mann gerade die Dr.-Leber Straße überqueren.

Der 60-Jährige wurde dabei leicht verletzt und kam ins örtliche Krankenhaus. Ein sichtbarer Schaden am Auto entstand nicht. Die Polizei ermittelt gegen die Frau wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von OZ