Wismar

Am Montagvormittag ist eine 72-jährige Radfahrerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hat die Radfahrerin gegen 10.30 Uhr auf dem Radweg der Schweriner Straße übersehen und beim Rechtsabbiegen in die Bürgermeister-Haupt-Straße erfasst. Daraufhin stürzte die Frau und wurde schwer verletzt in ein Klinikum gebracht.

Der Sachschaden schätz die Polizei auf 800 Euro.

Bereits am Montagmorgen hatte es einen tödlichen Unfall in der Innenstadt von Wismar gegeben. Dabei wurde eine 16-jährige Radfahrerin von einem Lkw erfasst. Sie verstarb an den Verletzungen.

Von OZ