Unfall mit Lastwagen bei Zurow: A20 gesperrt

Zurow

Ein Unfall mit einem Lastwagen hat eine Sperrung der Autobahn 20 bei Zurow (Nordwestmecklenburg) und somit Behinderungen zwischen Lübeck und Rostock verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, war der mit Lebensmitteln beladene Kühllaster in der Nacht nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und umgestürzt. Inzwischen habe die Bergung mit schwerer Technik begonnen, weshalb die A20 in Fahrtrichtung nach Osten komplett gesperrt wurde. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt, der Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Unfallursache sei noch unklar. Die Bergung sollte noch am Vormittag abgeschlossen werden.

Von RND/dpa