Ungewöhnliches Duett beim März-Konzert im Schloss Wiligrad

Wiligrad

Am Sonntag, 6. März, beginnt um 17 Uhr im Kunstverein Wiligrad ein Saxophon- und Schlagwerk-Konzert. Es trägt den Titel „Zwei & Frei“ und wird von den Musikern Warnfried Altmann (Saxophon) und Hermann Naehring (Schlagwerk) gestaltet. Eintrittskarten zum Preis von 20 Euro können reserviert werden unter der Telefonnummer 03867 / 8801 und per E-Mail an kunstverein_wiilgrad@t-online.de.

Warnfried Altmann und Hermann Naehring sind seit Beginn ihrer musikalischen Karrieren in der freien Improvisation zu Hause. Ihre Konzerte bieten kammermusikalische Geschlossenheit. In der Spannung, die zwischen ihnen entsteht, darf und soll auch der Zuhörer seiner Fantasie freien Lauf lassen. Hin und wieder tauchen bekannte Melodien auf, an denen man Halt findet. So wagen sich Musiker und Publikum gemeinsam in emotionale Höhen und Tiefen.

Musik unterschiedlicher Herkunft

Synchronität in der Stille gehört ebenso zu den Konzerten von Altmann und Naehring wie das heitere Spiel mit Rhythmen. Beide schöpfen aus einem umfangreichen Repertoire von Bach bis zu meditativen asiatischen Rhythmen und machen die Verbindungslinen zwischen Musik solch unterschiedlicher Herkunft in ihrem Spiel deutlich.

Nicht Konkurrenz beherrscht das Spiel der beiden, sondern die Lust aufeinander einzugehen, sich noch einen Schritt weiter zu wagen und den anderen mitzunehmen. Sie sind aufeinander eingespielt wie selten ein Percussionist und ein Saxofonist, so dass es eine Freude ist, sie zu beobachten und ihnen zu lauschen. Das Vergnügen sollen nun auch die Gäste im Schloss Wiligrad bekommen.

Von OZ